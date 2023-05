Précommandez The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – toutes les informations dans le guide de précommande

La nouvelle partie de la série Zelda est dans les starting-blocks. Les larmes du royaume il est appelé et apparaît exclusivement pour Commutateur Nintendo. La sortie aura lieu le 12 mai 2023, mais vous pouvez télécharger le successeur de Souffle de la nature pré commandez maintenant.

Dans ce Guide de précommande nous vous montrerons où obtenir le titre et ce que vous devez savoir lors de la précommande.

Précommandez The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, où aller ?

Combien ça coûte La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume ? Le jeu coûte 69,99 euros et peut déjà du tout revendeurs communs être pré-commandé. Vous les trouverez ci-dessous Liens vers la prévente.

Tears of the Kingdom sortira-t-il également en numérique ? Oui. Le titre est en Boutique en ligne Nintendo disponible en version numérique. Ceux qui précommandent maintenant doivent s’assurer que le téléchargements automatiques activés sont. Une fois le jeu lancé le 12 mai, le fichier sera téléchargé et installé sur votre Nintendo Switch.

Y aura-t-il différentes versions du jeu ? Sur le Nintendo Direct, l’éditeur a annoncé qu’il y avait un Edition collector sera accordé au jeu. Il s’agit, tout comme l’édition standard, de la 12 mai 2023 disponible. Pour 149,99 euros vous obtiendrez plus de goodies en plus de la boîte spéciale.

Le contenu fera certainement battre plus vite le cœur des fans de Zelda :

Le jeu en tant que carte logicielle

livre d’acier

Affiche en acier Iconart

Jeu de broches (4 pièces)

livre d’art

Vous pouvez déjà précommander l’édition Collector auprès de ces revendeurs :

Une petite note pour tous les fans de Zelda : Il y a une console Nintendo Switch en édition spéciale pour célébrer la sortie de Tears of the Kingdom dans la conception du jeu. Toutes les informations importantes se trouvent dans notre contribution à celui-ci!

De quoi parle Larmes du Royaume ?

Le dernier volet de la série fait suite à son prédécesseur Souffle de la nature à. La nouvelle aventure emmène Link dans le ciel au-dessus d’Hyrule, qui est parsemée d’îles flottantes.

Avec un planeur et son fidèle cheval, le jeune héros se déplace dans le ciel et sur terre. D’innombrables défis et combats dangereux l’y attendent. Son objectif? Trouvez et sauvez la princesse Zelda.

Utilisez vos compétences pour obtenir un avantage sur vos adversaires. Vous pouvez également fabriquer des outils et des armes en utilisant les ressources disponibles.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sortira le 12 mai 2023 exclusivement pour Commutateur Nintendo et peut déjà maintenant être pré-commandé.