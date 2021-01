Précommandez le retour sur PS5 pour débloquer ces costumes en jeu

Returnal voit le développeur Housemarque revenir à ses racines d’arcade, et le jeu se déroule bien jusqu’à présent. Ce jeu de tir à la troisième personne associe un jeu de tir rapide et réactif à divers éléments voyous, et nous espérons un jeu divertissant et hautement rejouable. C’est le plus gros jeu de Housemarque à ce jour, et nous avons hâte d’y jouer nous-mêmes.

Heureusement, ce n’est pas trop loin. Dans deux mois, le jeu tombera en panne sur PlayStation 5 et nous pourrons tous profiter de la boucle temporelle terrifiante dans laquelle le personnage principal de Selene s’introduit. Si vous ne pouvez vraiment pas attendre et que vous souhaitez déposer de l’argent, les précommandes sont ouvertes maintenant. Eh bien, ils sont ouverts depuis un certain temps, mais nous avons pensé que vous seriez intéressé de voir le bonus de précommande.

Que vous pré-commandiez physiquement ou numériquement via le PS Store, vous vous procurerez une paire de combinaisons en jeu pour Selene. Sur la photo ci-dessus, vous débloquerez la combinaison prototype ASTRA modèle 9 et la combinaison tactique ASTRA modèle 14. On ne sait pas à ce stade si ces tenues offrent des avantages de jeu ou si elles ont simplement l’air cool. Étant donné qu’il s’agit de Housemarque et qu’il s’agit d’un jeu d’action d’arcade fou, nous ne serions pas surpris s’ils venaient avec une sorte d’avantage, mais nous devrons attendre et voir.

Êtes-vous enthousiasmé par Returnal sur PS5? Allez-vous bercer ces costumes de pré-commande?