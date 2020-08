Précommandez le Pixel 5: vous pouvez commander le nouveau smartphone Google à partir d’octobre

Le Google Pixel 5 approche à grands pas: lors de la présentation du Pixel 4a, le géant des moteurs de recherche a déjà donné un aperçu du prochain produit phare. Il faut maintenant savoir à partir de quel jour vous pouvez pré-commander le smartphone.

On suppose que le moment est venu le 8 octobre 2020 – les précommandes du Pixel 5 commenceront, rapporte 9to5Google. Apparemment, Google a lui-même révélé la date: le jour a été brièvement indiqué sur le site Web français de l’entreprise. À partir de cette date, les utilisateurs peuvent également pré-commander le Pixel 4a (5G).

Événement de lancement inclus?

Selon 9to5Google, Google organisera probablement un événement de lancement ce jour-là. En conséquence, vous pouvez vous attendre à ce que Google présente le Pixel 5 et le Pixel 4a (5G) dans leur intégralité le 8 octobre. Ce ne serait pas la première fois qu’un événement Google de ce type aurait lieu début octobre, donc la probabilité que cela se produise est relativement élevée.

La question demeure quant au design et aux fonctionnalités des Pixel 5 et Pixel 4a (5G). Dans le cadre de la présentation du Pixel 4a, Google a déjà publié un teaser qui montre les deux smartphones de côté. En conséquence, on ne sait pas encore à quoi ressembleront les appareils. La seule chose qui semble relativement certaine est que Google n’a pas opté pour le design qui a été divulgué en février.

Pixel 5 juste après le pixel 4a

Début août 2020, Google a officiellement présenté le Pixel 4a. Par rapport au Pixel 4, Google s’est dispensé d’une encoche et a donné une batterie beaucoup plus grosse. Google veut apparemment attaquer la classe moyenne avec le smartphone: le prix à la sortie est d’un peu moins de 350 euros. Si vous voulez savoir comment l’appareil se comporte face à la concurrence Apple, notre comparaison avec l’iPhone SE (2020) pourrait vous aider.

Le Pixel 4a devrait être disponible dans ce pays à partir du 1er octobre. La date de sortie serait juste une semaine avant l’événement de lancement présumé du Pixel 5. On peut donc supposer que Google a un groupe cible différent en tête avec le Pixel 5 – et que, contrairement au début de l’année, il est censé être un Actes phares.