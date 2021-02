Précommandez le nouveau Pokémon Snap: le nouveau safari photo Pokémon chez tous les détaillants

Il y a quelques semaines, Nintendo et The Pokémon Company ont annoncé que date de sortie officielle de Nouveau Pokémon Snap connu. Le nouveau Pokémon Photo Safari peut enfin être précommandé!

Vous pouvez précommander « New Pokémon Snap » chez les détaillants suivants:

Précommandez le nouveau Pokémon Snap pour Nintendo Switch maintenant!

« New Pokémon Snap » sortira le 30 avril 2021 exclusivement pour la Nintendo Switch et représente le successeur du célèbre titre N64 Pokémon Snap Cette fois, vous visitez la région des lentilles et attirez de nombreux monstres de poche dans une grande variété d’environnements devant l’objectif.

Pour cela, vous vous déplacez dans le Neo-One, un véhicule qui vous guide en toute sécurité à travers la région. Vos instantanés collectés seront évalués par le professeur Mirror compétent. Pouvez-vous prendre la photo parfaite?

Explorez le phénomène Lumina: Lors de votre expédition en tant que photographe, vous enquêterez également sur le mystérieux phénomène Lumina, qui fait briller certains Pokémon. Ce phénomène ne se produit que dans la région des lentilles.

La bande-annonce du merveilleux safari photo Pokémon

Pas de doute à ce sujet, les graphismes ont considérablement évolué depuis la ramification N64 et « New Pokémon Snap » présente les monstres de poche dans un joli nouveau look. Dans la dernière bande-annonce, vous pouvez avoir une idée de ce à quoi vous attendre lors de la séance photo Nintendo Switch autour de Pikachu and Co.: