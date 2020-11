Précommandez l’Apple MacBook Pro avec M1 maintenant! – Guide de précommande

Pomme a présenté de nouveaux MacBooks lors d’une troisième conférence le 10 novembre, qui pour la première fois ne reposent pas sur un processeur Intel mais sur le leur Puce M1 ont installé. Toutes les informations sur le nouveau Apple MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Apple Mac mini nous vous avons les gars dans cet article résumé.

Définir une alerte: En un clic sur le petite cloche rouge sur notre site, vous recevrez un juste à temps pour l’activation de la pré-commande Notification directement sur votre PC ou smartphone!

Nouveaux MacBook avec puce M1: précommande maintenant

Les trois produits peuvent désormais être précommandés sur le site officiel d’Apple, alors qu’ils sont disponibles sur 17 novembre et sont également disponibles auprès de fournisseurs tiers.

Les magasins suivants proposeront très probablement les nouveaux MacBook:

Acheter Apple MacBook Air

Les données Macbook Air Pré-commander À partir de maintenant Libération 17 novembre prix à partir de 1100,50 € écran 13 dans

MacBook Pro 13 pouces acheter

Les données MacBook Pro 13 pouces Pré-commander À partir de maintenant Libération 17 novembre prix à partir de 1412,45 € écran 13 dans

Acheter Mac mini

Les données MacBook Pro 13 pouces Pré-commander À partir de maintenant Libération 17 novembre prix à partir de 778,85 €

Quand puis-je acheter les nouveaux MacBook?

Les nouveaux MacBook sont sortis mardi le 17 novembre 2020 disponible. Vous pouvez maintenant pré-commander le MacBook Air, le MacBook Pro 13 ″ et le Mac mini directement auprès d’Apple. Alors que la configuration standard du MacBook Air et du Mac mini indique une livraison entre le 27 novembre et le 4 décembre, le MacBook Pro 13 ″ serait livré entre le 19 et le 20 novembre 2020. Généralement, il devrait vous vous attendez à ce que COVID-19 entraîne des délais de livraison plus longs.

Combien coûtent les nouveaux MacBook d’Apple?

Comme d’habitude avec les iPhones, les prix des nouveaux MacBooks varient également, en fonction de la configuration que vous choisissez finalement. Le prix pour ça Apple MacBook Air avec puce M1, CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage inclus 1 100,50 euros. Avec un processeur à 8 cœurs, un processeur graphique à 8 cœurs, un espace de stockage de 512 Go et 8 Go de RAM, vous payez pour cela 1 363,70 euros. Pour la configuration maximale de l’Apple Mac Book Air (16 Go de RAM et 2 To de stockage SSD), Apple a besoin d’un total de 2 260,50 euros.

Le prix pour ça Macbook Pro avec puce M1, CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage inclus 1 412,45 euros, tandis que la configuration maximale (16 Go de RAM et 2 To de stockage SSD) avec 2 533,45 euros réserver.

En veux-tu un Mac Mini augmenter avec la puce M1, vous aurez au minimum 778,85 euros offert à la caisse. Pour un processeur à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs, 16 Go de RAM et un stockage SSD de 2 To, vous devez 1 899,85 euros production.

En général, les logiciels préinstallés tels que Final Cut Pro X (329,99 €) ou Logic Pro X (229,99 €) signifient chacun un supplément que vous ne devez pas oublier non plus.

Les nouveaux MacBook en un coup d’œil

Apple a le nouveau Macbook Air, MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini présenté avec la puissance de la Puces M1 et le Moteur neuronal fonctionner. Jusqu’à présent, les MacBook d’Apple ont toujours été équipés d’un processeur Intel, mais c’est exactement ce qui est en train de changer.

La M1 est la puce la plus puissante jamais développée par Apple et qui est destinée à changer à jamais l’expérience avec le Mac. Avec la macOS Big Sur le M1 délivre jusqu’à Processeur 3,5 fois plus rapide, Jusqu’à GPU 6 fois plus rapide, Jusqu’à L’apprentissage automatique 15 fois plus rapide (ML) et un jusqu’à Durée de vie de la batterie 2 fois plus longue que la génération précédente.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂