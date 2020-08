Précommandez la PS5: Sony prépare le magasin à la ruée et aux revendeurs eBay

Si vous souhaitez pré-commander la PS5, vous devez désormais suivre de près l’actualité. Sony est de plus en plus précis sur le fonctionnement de la vente – et travaille sur des mesures pour rendre aussi difficile que possible pour les vendeurs eBay d’obtenir la nouvelle console.

Sony est conscient du problème: au début des précommandes de la PS5, d’innombrables joueurs du monde entier prendront d’assaut les magasins et les boutiques en ligne pour obtenir une copie de la nouvelle console de jeu. Pour que tout le monde ait les mêmes opportunités, le constructeur a désormais déclaré qu’il ne devrait pas y avoir au moins de démarrage inopiné. Si vous souhaitez pré-commander la PS5, vous devriez être en mesure de vous préparer au début des ventes. De plus, Sony aurait augmenté la production de la console.

PlayStation Store préparé pour le revendeur eBay

Quiconque a déjà voulu obtenir des billets de concert d’artistes connus l’aura déjà fait l’expérience: même si la réservation à l’avance est annoncée à temps, il peut être difficile d’obtenir des billets. Cela est souvent dû aux revendeurs, c’est-à-dire aux personnes qui achètent en grand nombre des billets convoités et les revendent, par exemple, via eBay à des prix gonflés. Pour que ces personnes ne vous rendent pas la vie difficile si vous souhaitez pré-commander la PS5, Sony a réfléchi à quelque chose.

Au moins dans le PlayStation Store, il devrait y avoir une limite d’une console par acheteur. Ceci est rapporté par le site Web américain Tweaktown et fait référence à un message sur le forum Resetera, selon lequel les informations correspondantes ont été trouvées dans le code du site Web PlayStation Direct Shop. Ici, il est dit qu’un message d’erreur doit être affiché dès que les parties intéressées essaient d’ajouter et de précommander plusieurs PS5 dans le panier.

Pourquoi vous devez toujours être rapide si vous souhaitez pré-commander la PS5

Semblable aux billets de concert, la mesure contre les revendeurs eBay de la PS5 n’a probablement qu’une efficacité limitée. Après tout, la nouvelle PlayStation n’est pas seulement vendue directement par Sony, mais principalement par l’intermédiaire de nombreux détaillants – et il est au moins discutable qu’ils n’offrent que des quantités limitées. Il est donc recommandé dans tous les cas de vous dépêcher si vous souhaitez pré-commander la PS5.

Pour ne pas manquer le lancement de la pré-commande de la PS5, il est urgent d’utiliser les canaux de médias sociaux de Sony sur Twitter et regardez Facebook et inscrivez-vous à la newsletter sur le site officiel du fabricant.