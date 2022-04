Précommandez Evil Dead: The Game maintenant – bonus de précommande dans le guide de précommande

Le jeu d’horreur multijoueur asynchrone Evil Dead : le jeu Apparaît sur 13 mai 2022 pour toutes les plates-formes courantes. Vous pouvez maintenant le pré-commander en ligne pour le recevoir chez vous à temps pour le lancement.

Existe-t-il des bonus de précommande et si oui lesquels ? Les pré-commandes recevront du contenu numérique supplémentaire en plus du jeu principal. Et ça fait deux Tenues pour Ashy Slashy:

Tenue : Employée de S-Mart pour Ash Williams

Tenue : Chevalier galant pour Ash Williams

Qu’est-ce qu’Evil Dead : Le Jeu ?

Evil Dead: The Game est basé sur le film classique « Evil Dead » alias « La danse des démons », qui est devenu une franchise entière. Maintenant, il en obtient un en plus du film et de la série propre sortie de jeu vidéo en haut.

Encore plus étroitement, le jeu se rapporte à la série de films et même à la Série culte Starz « Ash vs. Evil Dead », qui a fait ses débuts en 2015 et plus 3 saisons possède. Le contenu du jeu sera un mélange coloré de toutes les ramifications médiatiques.

Le jeu lui-même est un Jeu d’action multijoueur coopératif et PvPdans lequel nous ensemble pour quatre dans une équipe affirmer contre le mal. C’est important trouver des artefacts et le rupture entre les mondes proche. Avez-vous ce qu’il faut?

Les personnages jouables incluent Cendre Williams (Bruce Campbell), Kelly Maxwell (Dana Delorenzo) Paul Simon (Ray Santiago), Seigneur Arthur et beaucoup plus. Vous pouvez utiliser des tronçonneuses, des fusils de chasse, des couperets et d’autres commodités.

Semblable à dans Mort au grand jour Cependant, vous pouvez également vous glisser dans le rôle du mal dans « Evil Dead : The Game ». Du Démon Kandar attend d’être choisi par vous. Avec lui, vous pouvez chasser Ash et les autres, posséder des morts-vivants et influencer l’environnement.

Evil Dead : The Game sortira le 13 mai 2022 pour le pc, le PS4, PS5, Xbox One et Xbox série X/S.