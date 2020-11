Précommandez Apple MacBook Pro 13 ″ avec puce M1 sur Amazon

Le 17 novembre, le MacBook Pro 13 ″ sera le premier ordinateur portable Apple à présenter l’une des puces M1 fabriquées par lui-même. Avec cela, Apple se sépare enfin des processeurs Intel. Vous pouvez désormais pré-commander le nouveau MacBook Pro dans la boutique en ligne Amazon.

Le prix pour ça Macbook Pro avec puce M1, CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage inclus 1 412,45 euros, tandis que la configuration maximale (16 Go de RAM et 2 To de stockage SSD) avec 2 533,45 euros réserver.

Par rapport à la génération précédente, le MacBook Pro 13 ″ peut avec la puissance du M1:

Compilez le code dans Xcode jusqu’à 2,8 fois plus rapidement.

Rendez un titre 3D complexe jusqu’à 5 fois plus rapidement dans Final Cut Pro.

Créez des scènes parfaitement complexes dans Unity Editor jusqu’à 3,5 fois plus rapidement.

Effectuez des tâches d’apprentissage automatique jusqu’à 11 fois plus rapidement dans Create ML.

Isolez les rythmes, les instruments et les voix en un seul enregistrement dans djay Pro AI en temps réel grâce aux excellentes performances du Neural Engine.

Lisez des vidéos 8K ProRes dans DaVinci Resolve en pleine qualité sans sauter d’images individuelles.

Compilez jusqu’à 4 fois plus de code avec une seule charge grâce aux performances révolutionnaires par watt de la puce M1.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

