Précommande PS5: début des précommandes PlayStation 5 en début de semaine?

Rares sont les produits qui attirent autant l’attention sur leur sortie que la PS5. Les précommandes doivent donc être rapides pour obtenir une console à temps pour la sortie. Après le début du second semestre 2020, il est donc important d’être prudent. La rumeur veut que vous puissiez pré-commander la PS5 le 13 juillet.

Mise à jour, 14 juillet 2020, 10 h 58: Le 13 juillet est terminé et IronManPS5 a apparemment fait une erreur: la PlayStation 5 ne peut actuellement pas être précommandée. En conséquence, il y a eu des réactions négatives sur Twitter. Dans une déclaration distribuée par un employé, Leaker, qui n’était pas toujours exact récemment, a commenté sa dernière erreur:

Il insiste sur le fait que la phase de pré-commande commencera «bientôt». Mais les choses ne se passent pas toujours exactement comme prévu. Je suis conscient que les «haters» en sont heureux.

Mise à jour, 13 juillet 2020, 17 h 50: Nouveau fil pour la rumeur: Sur Reddit, certains utilisateurs notent qu’aujourd’hui, petit à petit, des pages produits pour PS5 ainsi que des accessoires et des jeux se sont mis en ligne sur Amazon Brésil et Australie. La page produit française pour PS5 est disponible depuis un certain temps. Néanmoins, cela pourrait indiquer que la phase de précommande commence vraiment bientôt.

Article original:

Les éminents experts en fuite qui travaillent actuellement sur la PS5 n’ont pas toujours eu raison ces derniers temps. Cependant, il y a également eu quelques succès et même les informations arbitraires sur le début des précommandes PlayStation 5 ne doivent pas être ignorées. Après tout, il est très probable que la PS5 soit épuisée très rapidement au début des précommandes.

PS5 à nouveau une cible des revendeurs eBay?

La PlayStation 5 peut être en mesure de faire ce que seuls quelques produits, comme un tout nouvel iPhone, peuvent faire: il pourrait être épuisé pendant des mois en très peu de temps, même s’il n’a même pas atterri sur les étagères du détaillant. À ce stade, nous laissons la question de savoir si les tactiques sont derrière ou les nouveaux composants de la console Sony ne peuvent pas encore être produits en série.

Cependant, si vous souhaitez pré-commander la PS5 afin de pouvoir la placer sous le sapin de Noël comme cadeau de Noël à la fin de l’année, il faut vraiment regarder le revendeur de votre choix. Déjà en avril, il y avait des indications que la PlayStation 5, comme ses prédécesseurs, pourrait rapidement se vendre à la sortie – et que, au grand dam des vrais joueurs, deviendrait à nouveau un scandale eBay.

La PlayStation 5 pourrait sortir le 20 novembre

L’un des experts autoproclamés qui souhaite connaître le lancement des précommandes PS5 est l’utilisateur Twitter IronManPS5, selon lequel la vente de la nouvelle console devrait débuter le 13 juillet 2020. Si cela s’avère correct, cela donnerait également ses prévisions pour la sortie de PlayStation 5 plus de terrain. Selon lui, la console apparaîtra le 20 novembre 2020. Comme vous pouvez le lire dans notre résumé de toutes les informations actuelles sur le prix de la PS5 et des différents modèles, cela s’intègre bien dans l’image globale.