Précharger Star Wars Jedi: Survivor : date de préchargement et taille de téléchargement connues

Asmodee Star Wars La©gion : 501e La©gion (arma©e)

les joueurs peuvent commencer a construire leurs courageuses forces de la republique galactique et se lancer dans les batailles de star wars : legion avec cette boite daamp;#39;armee !dirigee par le general jedi anakin skywalker et connue pour sa bravoure et ses tactiques peu orthodoxes, la 501e est laamp;#39;une des unites les plus renommees de la grande armee de la republique et cette boite met une force de combat impressionnante aux commandes des joueurs.en plus de skywalker, les joueurs trouveront deux unites de clone troopers phase ii, un at-rt de la republique, et trois unites de arc troopers pour construire leur force de bataille de la republique.pour saamp;#39;assurer que ces unites fonctionnent au maximum de leur efficacite, ce set contient egalement trois nouvelles cartes de commandement a laamp;#39;usage de la 501e legion ainsi que toutes les cartes de commandement daamp;#39;anakin skywalker et des copies des quatre cartes de commandement generiques.enfin, un ensemble de 32 cartes daamp;#39;amelioration reimprimees donne aux joueurs tout ce dont ils ont besoin pour equiper leur legion en fonction de leur strategie.