Préchargement GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S : date, heure, précommande et plus

Sortie des jeux Rockstar la semaine prochaine enfin le port de GTA 5 au PS5 et Xbox série X/S. Comme pour de nombreux autres jeux, vous pouvez pré-commander la nouvelle version maintenant et la pré-télécharger très bientôt.

afin que vous directement à la sortie du jeu peut commencer, nous résumons pour vous tous jusqu’à présent informations connues sur la précharge de « GTA 5 » ensemble.

Quand GTA 5 sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series X/S ?

« GTA 5 » apparaît dans la version remaniée sur 15 mars 2022. Heures exactes pour l’activation respective des versions sont malheureusement jusqu’à présent pas encore connu.

La version commerciale est retardée: Comme pour le Trilogie GTA fait de Rockstar Games un version fractionnée. Veux-tu? commencer la semaine prochainealors vous n’avez pas d’autre choix que de version numérique disponibles dans leurs magasins de consoles respectifs. la version commerciale ne sera que dans avril 2022 soumis plus tard.

Le studio Rockstar Games a récemment annoncé les détails techniques et le nouveau contenu des ports. Nous vous résumons tout trois modes graphiques ensemble et comme toi tracé laser peut utiliser dans le jeu :

Quand le préchargement et les précommandes de GTA 5 commencent-ils ?

Si vous voulez acheter « GTA 5 » maintenant, vous devez toujours exactement attendre un jour. Parce que seulement sur 8 mars 2022 volonté précommandes numériques être possible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Précharge directe possible: Le jour même vous pouvez après la pré-commande télécharger le jeu entier immédiatement. Puisqu’on s’attend à ce qu’il soit assez grand (le La taille de la mémoire est encore inconnue), il peut donc être utile de réclamer la précharge.

Tout comme pour le lancement lui-même, il y a malheureusement pas de temps pour le préchargement et les précommandes. Rockstar Games veut soumettre cela sous peu. Nous vous tiendrons au courant ici et ajouterons des informations à l’article au fur et à mesure qu’elles seront connues.

Mais si vous voulez vous préparer pour la sortie maintenant, alors vous devriez ancienne version de « GTA 5 » Télécharger. Parce que maintenant tu peux avoir le tien Transférez le personnage et enregistrez-le pour le nouveau port. Comme le unique on vous dit ici :