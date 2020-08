Preacher Saison 5: les prochains spectacles seront-ils à la hauteur des attentes !!

Preacher est une série basée sur les bandes dessinées de Garth Emis et Steve Dillon. Bien que Preacher soit arrivé à une conclusion avec sa quatrième saison. Mais le public et les fans attendent toujours la saison 5 et pourraient éventuellement voir le jour. La série a fait ses débuts en 2016 sur AMC, elle retrace le parcours de Jesse pour trouver Dieu. Après avoir reçu le pouvoir de la Genèse, une capacité qui permet au prédicateur de commander presque tout avec seulement sa voix.

À propos de la saison 5 de Preacher:

L’émission déclare sa conclusion dans la finale de la saison quatre. Mais ce n’est pas suffisant pour les fans et le public car ils veulent une saison cinq. Bien qu’il n’y ait pas de telle confirmation du côté du fabricant concernant le renouvellement. Mais si le public le souhaite, il devra relancer le spectacle. Nous espérons donc avoir des nouvelles à ce sujet après la prise de contrôle de cette pandémie et de ce verrouillage. Restez collé à nous pour plus de mises à jour.

Intrigue du spectacle ‘Preacher’:

Jesse Custer est un prédicateur menant un style de vie imprudent. En traversant une crise de foi, Jesse devient imprégné d’un pouvoir extraordinaire. Le spectacle retrace le voyage de Jesse pour trouver le Dieu. Les pouvoirs lui permettent de contrôler n’importe qui avec la commande vocale jvoive. Jesse se lance dans une quête pour mieux comprendre son nouveau cadeau aux côtés de son ex-petite amie, Tulip. Et Cassidy qui est un vampire. Les quatre saisons se terminent à une fin plutôt convenable.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune attente pour l’intrigue de la saison 5. Il y aura un tout nouveau départ lié à la saison 4.

