Pré-commande The Callisto Protocol : Voici le guide de pré-commande ultime pour vous !

Pour tous ceux qui sont déjà sur Le protocole Callisto heureux, avait ça Fête du jeu d’été 2022 quelques aperçus particulièrement passionnants des derniers travaux de Espace mort-Créateur Glenn Schofield.

Le titre d’horreur de survie sorti le 2 décembre 2022 sera publié a montré une bande-annonce étendue ainsi qu’une première bande-annonce de gameplay effrayante.

Si vous souhaitez précommander The Callisto Protocol, nous vous montrons dans notre guide où précommander, quelles éditions et contenus bonus vous pouvez obtenir.

Différences de plate-forme lors de la précommande Le protocole Callisto

Bien que le nouveau jeu d’horreur et de survie de science-fiction le Studios à distance frappante Bien qu’elles ne soient pas exclusives à PlayStation, les versions de précommande de la console Sony seront toujours différentes des versions Xbox et PC. Vous pouvez déjà acheter les éditions suivantes.

Versions PC et Xbox

Édition du premier jour

L’édition du premier jour de pour le ordinateur personnella Xbox One et Xbox série X/S comprend à côté de jeu principal en plus aussi le Peau de personnage de prisonnier rétrotel que deux skins d’armes « prisonnier rétro ».

La version PC est déjà en place Vapeur peut être pré-commandé et coûte 59,99 euros. La précommande pour les plateformes Xbox n’est pas encore disponible.

Édition Digitale Deluxe

L’édition Deluxe pour PC et Xbox inclut cela jeu principalla Skins de personnage et d’arme de prisonnier rétro de l’édition Day One et une autre carte de saison. Sur Steam, l’édition Deluxe pour PC coûte 79,99 euros. Il n’y aura pas d’édition numérique de luxe pour les consoles Xbox, selon le site officiel du jeu.

PlayStation 4 et PlayStation 5

Édition du premier jour

À côté de la jeu principal et le Skins de personnages et d’armes de prisonnier rétrol’édition Day One pour PlayStation 4 et PlayStation 5 comprend un autre contenu exclusif. Les précommandes reçoivent également ceci Pack de contrebandier.

Le contenu du Smuggler’s Pack n’a pas encore été publié, mais il est probable qu’il soit ressources et remèdes utiles pourrait agir qui peut aider les joueurs à survivre au début.

Édition Digitale Deluxe

En plus du Season Pass, l’édition Deluxe pour PlayStation a un autre avantage : vous obtenez ce jeu principalla Skins de prisonnier rétrola Pack de contrebandierla carte de saison et Accès anticipé de 48 heures au DLC Story.

Existe-t-il une édition collector ?

Il y en a effectivement un sur le site officiel du jeu Édition Collector répertoriée. À l’heure actuelle, cependant, il ne peut être acheté pour aucune plate-forme.

Il comprend le jeu de base, les skins « Retro Prisoner », le pack Smuggler (éditions PS4 et PS5 uniquement), le Season Pass, la statue de Jacob, l’étui Steelbook, l’édition TCP Comic #0, l’épingle à collectionner Outer Way, une épingle à collectionner UJC et 48 heures accès anticipé au contenu téléchargeable de l’histoire (PS4 et PS5 uniquement).