Pratiquer la gratitude élimine de nombreux maux

À quand remonte la dernière fois que vous avez cultivé un sentiment de gratitude? Vous savez, ce moment où vous vous êtes arrêté et avez pensé à l’époque: « Comment suis-je reconnaissant pour cela »?

Si vous ne ressentez cela que pendant ces quelques minutes de prière avant de vous coucher, sachez que vous pouvez en bénéficier beaucoup plus si vous cultivez ce sentiment tout au long de votre journée!

La gratitude ne favorise pas seulement la loi de l’attraction, elle apporte également plusieurs avantages pour notre santé, nos relations et notre vie en général! Curieuse? Vérifiez maintenant sur l’horoscope virtuel!

Assure de meilleures relations

Qui aime les gens qui ne savent que se plaindre? Personne! Mais qu’en est-il des personnes qui sont plus douées dans la vie et qui – principalement – savent dire «merci»? Tout le monde aime se sentir apprécié. Lorsque nous avons affaire à quelqu’un qui sait être reconnaissant, nous adorons être avec cette personne!

Améliore la santé

Cultiver le sentiment de gratitude diminue la douleur de la tension dans le corps, car nous restons plus détendus. De plus, les personnes reconnaissantes prennent généralement mieux soin de leur corps et font plus d’exercice physique. Parce qu’ils ont cette approche plus positive face aux difficultés, leur santé mentale est également plus développée, car des sentiments tels que la colère, le ressentiment et la frustration ne sont pas stimulés.

Favorise l’empathie

Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons, nous ne nous concentrons pas sur le côté négatif des situations; cela rend les gens plus conscients des mauvaises attitudes et ont plus de patience et d’empathie lorsqu’ils traitent avec les autres. Ce type de comportement les rend également moins vindicatifs et, à bien des égards, de meilleurs êtres humains.

Améliore la qualité du sommeil

Pensez-vous que 15 minutes de gratitude avant le coucher peuvent améliorer la qualité de votre sommeil? Faire cela vous aide à soulager le stress, à réaliser le bien qui vous entoure et à soulager les tensions corporelles.

Améliore l’estime de soi

L’un des grands dilemmes de la vie en société – en particulier dans une société capitaliste – est la concurrence constante avec les autres. Nous pensons que nous devons être meilleurs dans tout, que ce soit pour avoir un meilleur travail ou une meilleure relation. Cependant, cette charge excessive est assez toxique. Ce qui est intéressant, c’est que lorsque nous apprenons à être reconnaissants de ce que nous avons et de ce que nous sommes, cette comparaison constante avec les autres diminue et nous nous sentons plus satisfaits de notre propre peau.

Favorise la résilience

En plus de la gratitude réduisant notre relation abusive avec ce sentiment appelé «stress», cela nous aide également à favoriser la résilience et à surmonter, même si petit à petit, nos traumatismes, puisque nous nourrissons ce regard qui «un jour – ou épisode – mauvais, ne signifie pas que nous vivons une mauvaise vie ».

Favorise la spiritualité

Plus nous sommes connectés à notre «moi spirituel», plus nous nous sentons reconnaissants – et vice versa! Que ce soit par la prière, le contact avec votre religion ou simplement par des méditations, tout ce qui rétrécit votre relation avec la gratitude qui existe en vous favorisera votre spiritualité!

Favorise l’optimisme

Il n’y a pas grand-chose de secret ici. Lorsque nous nous plaignons trop, nous nous concentrons toujours sur les mauvaises choses. Quand nous nous sentons reconnaissants pour ce qui fonctionne, quelle que soit la raison, notre regard sera toujours dirigé vers le point positif des situations et du coup nous nous retrouverons plus optimistes, quelle que soit la réalité du moment.

Réduit le matérialisme

Nous voulons souvent plus parce que nous ne nous arrêtons pas pour apprécier ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Lorsque nous sommes reconnaissants de nos réalisations, de ce que nous avons et de ce que nous sommes, ce «désir» d’avoir plus de choses diminue, après tout, nous sommes plus heureux et plus satisfaits de ce que nous avons déjà accompli.

Nous savons que cultiver la gratitude dans les moments où tout va mal dans nos vies est une tâche très ardue, mais c’est exactement à ces moments-là que nous devons faire de notre mieux et voir qu’il y a un peu de lumière au milieu de tant d’obscurité! Concentrez-vous sur ces bienfaits et cherchez des raisons d’être reconnaissants tout au long de la journée: que ce soit un beau ciel bleu ou le simple fait d’avoir un endroit pour dormir est sûr d’apporter une nouvelle énergie à votre vie!