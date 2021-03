Pratique: visite de Londres, Marseille et les Alpes pendant le verrouillage dans Train Sim World 2

Le verrouillage a été une période désespérément déprimante pour tout le monde, beaucoup d’entre nous s’aventurant à peine à quelques kilomètres de notre porte d’entrée au cours des 12 derniers mois. Être coincé à l’intérieur pendant de si longues périodes de temps a prouvé une pression sur notre santé mentale, mais cela nous a également aidés à reconnaître et à apprécier davantage l’évasion permise par les jeux vidéo.

Nous avons toujours été des partisans du tourisme virtuel, et que ce soit les plaines post-post-apocalyptiques d’Horizon Zero Dawn ou la boîte de nuit industrielle miteuse d’Hitman 3, nous pensons qu’une grande partie de l’attrait de PlayStation réside dans les endroits où elle vous emmène. vous jouez. Personnellement, cet auteur a toujours adoré voyager en train, ce qui a fait de Train Sim World 2 une obsession pas si secrète.

Nous avons déjà écrit sur l’expansion de l’île de Wight, qui nous a permis d’explorer les paysages côtiers de l’île britannique. Mais le développeur Dovetail a été occupé à élargir la liste des itinéraires de la sortie, et nous avons profité du décor depuis notre canapé. Vous ne pouvez pas battre la vraie chose, bien sûr – comme le temps que nous avons parcouru pendant la nuit en train de Budapest à Prague – mais c’est toujours une excellente évasion.

Parmi les nombreux nouveaux emplacements et locomotives qui ont été ajoutés depuis le lancement l’année dernière, nous avons perdu beaucoup de temps à trois en particulier: Southeastern Highspeed, LGV Méditerranée et la nouvelle Arosalinie, qui est un itinéraire situé dans les Alpes. en Suisse – mais nous en reparlerons beaucoup plus tard.

Southeastern Highspeed n’est pas particulièrement unique car il y a déjà plusieurs rails du Royaume-Uni inclus dans le jeu, mais le trajet de St Pancras International à Faversham est particulièrement divertissant – en particulier parce qu’il comporte une section de piste à grande vitesse entre Londres et Ebbsfleet.

Ce relais particulier passe principalement par un tunnel et vous oblige à changer l’alimentation du BR Class 395 Javelin au Ebbsfleet International susmentionné, ajoutant une ride au gameplay. Vous atteindrez également des vitesses allant jusqu’à 225 km / h, ce qui vous permettra de passer des moments très intenses. Sortir des tunnels susmentionnés dans les environs de Londres est très amusant.

Il y a aussi une ligne de banlieue dans le cadre de cette expansion, où vous exploiterez la BR Class 375 le long de la ligne principale de Chatham. Bien que nous préférions personnellement les trains à grande vitesse aux navetteurs plus lents, il y a des tâches vraiment amusantes sur cet itinéraire – y compris un ensemble de services inspirés du festival Pride de Londres, qui sont livrés avec des livrées uniques.

LGV Méditerranée, quant à lui, est une évasion idyllique. Le rail parcourt 93 kilomètres à travers le sud de la France ensoleillé, de Marseille à Avignon. C’est la première fois, à notre connaissance, que Train Sim World 2 inclut un itinéraire en France – de nombreux endroits sont inspirés du Royaume-Uni ou de l’Allemagne – et cela constitue une bonne bouffée d’air frais.

Tout comme le javelot BR Class 395, vous devrez changer l’alimentation électrique du TGV Duplex à différents points de l’itinéraire, même si vous fonctionnerez à des vitesses allant jusqu’à 320 km / h – c’est très amusant. Il n’y a pas beaucoup d’arrêts sur ce voyage, vous pouvez donc vous détendre et boire dans le paysage – bien que l’emblématique gare de Marseille-Saint-Charles constitue une belle destination.

Et enfin, il y a l’Arosalinie, qui, comme mentionné précédemment, va de la ville historique de Coire à la station de ski d’Arosa, en traversant des viaducs en cours de route. Pour notre argent, c’est le rail le plus unique (et le plus difficile) de Train Sim World 2 à ce jour: vous aurez affaire à des pentes sauvages, ce qui signifie que s’en tenir aux limites de vitesse modestes peut être un véritable défi.

À seulement 26 kilomètres, l’itinéraire offre beaucoup de variété dans sa longueur relativement courte. Une fois que vous atteignez Coire, vous voyagerez le long du trafic, car le chemin de fer exploite une sorte de service de type tramway à côté d’un canal dans la ville elle-même. Ensuite, c’est dans les environs montagneux, où vous traverserez des dizaines de tunnels et serpenterez dans la nature.

En termes d’évasion à couper le souffle, cette route suisse ne ressemble à rien de ce que nous avons connu dans le jeu jusqu’à présent. Le train, avec ses multiples systèmes de freinage, est une bête à maîtriser – mais entre les tâches de fret et de banlieue, il y a beaucoup à faire. Vous pouvez également simplement rouler en tant que passager – comme vous pouvez le faire avec tous les itinéraires de la version – et nous avons apprécié utiliser le jeu comme un économiseur d’écran de fortune.

Il y en a d’autres à venir dans Train Sim World 2 au cours des prochains mois, et nous sommes impatients de voir comment Dovetail élargit la variété déjà incluse dans le jeu. C’est plus qu’un simple simulateur de rail pour nous – bien qu’il soit excellent à cela – car il nous permet d’explorer et de visiter différents endroits à un moment où le verrouillage nous a piégés à l’intérieur. Cela vaut la peine de jouer si vous vous sentez claustrophobe.

À quoi avez-vous joué pour vous aider à gérer le verrouillage, et êtes-vous intéressé par des titres comme Train Sim World 2 qui vous permettent d’explorer des lieux réels dans le monde entier? Insérez votre clé principale dans la section des commentaires ci-dessous.