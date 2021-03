Pratique: la démo incroyablement rugueuse d’Outriders tue notre espoir pour le lancement de ce tireur de butin

Depuis sa révélation à l’E3 2019, Outriders a eu du mal à laisser une marque, mais des vidéos de gameplay plus récentes se sont au moins montrées prometteuses. En tant que tel, l’annonce d’une démo jouable nous a enthousiasmés à l’idée de mettre enfin la main sur ce nouveau jeu de tir de looter, pour voir s’il pouvait offrir quelque chose d’un peu différent. Mais en l’occurrence, notre espoir pour les Outriders est maintenant au plus bas. D’après ce que nous avons joué sur PlayStation 5, le jeu est sur le point d’être lancé.

Maintenant, avant de rester coincé, nous devons préciser que ces impressions sont basées uniquement sur la démo. Nous aimerions voir la sortie d’Outriders dans un bien meilleur état en avril, mais nous ne sommes pas sur le point de susciter nos espoirs. Les tests alpha et bêta jouables sont une chose, mais les démos publiées un peu plus d’un mois après le lancement sont généralement un indicateur clair de ce à quoi s’attendre du produit fini.

En termes simples, Outriders est vraiment rugueux sur les bords. Les visuels, l’animation, la performance technique – tout laisse à désirer. Après avoir créé un personnage de base, vous êtes projeté à la surface d’un monde extraterrestre alors que vous et d’autres survivants d’une Terre maintenant condamnée faites les premiers pas vers la colonisation d’une nouvelle maison. L’histoire avance rapidement et fait un travail étonnamment bon pour subvertir les attentes initiales, mais elle est annulée par un dialogue de personnage extrêmement cliché et des décisions de réalisateur choquantes.

En effet, la caméra cinématique tremblante dans Outriders est horrible. La toute première scène à présenter deux personnages debout autour de se parler est tournée comme si c’était un drame télévisé sur la vitesse. C’est immédiatement discordant, et pour aggraver les choses, les cinématiques sont plafonnées à 30 images par seconde sur PS5, alors que le gameplay général atteint 60. C’était assez honnêtement pour nous donner une fatigue oculaire notable et induisant des maux de tête au moment où nous en avions terminé. la démo.

Donc, la narration est un gâchis, mais le gameplay réel devrait être là où Outriders brille – et c’est le cas … En quelque sorte. Il y a certainement un potentiel dans la façon dont le combat est géré. Il y a un système de couverture, mais vous êtes à peu près obligé d’être agressif à tout moment. La torsion ici est que, selon votre classe, infliger des dégâts ou tuer des ennemis est la façon dont vous régénérez la santé perdue. Vos ennemis sont implacables – ils marteleront votre position avec des balles et des grenades si vous vous asseyez à couvert pendant plus de quelques secondes – et il est donc essentiel de se battre contre eux.

L’accent est mis sur l’utilisation des compétences et des capacités, tout comme vous le feriez dans un RPG d’action complet comme Diablo. La classe Pyromancer embrase les adversaires avec des pouvoirs à longue portée, tandis que le Devastator écrase les ennemis de près avec la puissance de la terre. Détruire vos ennemis est très amusant, et avec des tirs solides, Outriders a une boucle de jeu instantanée qui est relativement unique et assez rafraîchissante. Nous pouvons également voir le combat s’améliorer au cours du jeu, grâce à des arbres de compétences de taille raisonnable qui sont pour la plupart laissés inutilisés dans la démo.

Mais même le combat prometteur des Outriders se trouve paralysé par la mauvaise conception qui l’entoure. Pour une expérience qui met l’accent sur l’action, les rencontres que l’on retrouve dans la démo se terminent bien trop vite. Les environnements sont petits et linéaires – et ils sont séparés par des cinématiques déconcertantes. Ces choses frisent la parodie, lorsque l’écran devient noir, pour ensuite montrer une cinématique de trois secondes où votre personnage saute par-dessus un petit espace ou ouvre une porte. En particulier pendant les quêtes secondaires de la démo – où vous revenez d’une zone à l’autre – ces scènes sont un désastre. Ce qui devrait être une excursion rapide du donneur de quête à l’objectif et inversement se transforme en un défilé presque comique d’écrans noirs. C’est comme quelque chose d’un premier jeu PS3.

Il y a une chance qu’au-delà du chapitre d’ouverture présenté par la démo, Outriders s’épanouisse dans un bien meilleur jeu – mais nous ne serons pas convaincus tant que nous n’y aurons pas joué. Le genre de tireur de butin est déjà jonché de titres qui ont gaspillé les premières opportunités d’impressionner et ne se sont jamais remis (ANTHEM vient immédiatement à l’esprit), et Outriders doit essayer d’éviter ce même sort. La démo, cependant, n’inspire pas confiance.