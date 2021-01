Pratique: La démo de la jeune fille de Resident Evil Village est courte mais douce

La série Resident Evil aime impressionner avec des démos – le drame de pré-sortie entourant Resident Evil 7: Biohazard’s est peut-être l’exemple le plus célèbre – et le prochain Resident Evil Village n’est absolument pas différent. Capcom vient de publier un avant-goût de ce qui va arriver plus tard cette année sur le PlayStation Store, le développeur le présentant comme une vitrine visuelle plus que toute autre chose. Cela semble certainement la partie, mais la démo révèle également quelques-unes des façons dont le jeu principal prévoit de vous effrayer sans raison. Bien que tout soit fini dans les 15 minutes, la démo de Resident Evil Village Maiden a l’air et joue beaucoup plus douce que les ustensiles de cuisine infestés d’asticots trouvés à l’intérieur de ce château.

Incarnez un personnage sans nom et sans visage (la démo de Maiden ne fait pas partie du jeu réel), votre tâche est relativement simple sur papier: échapper à votre cellule de prison et sortir du château par tous les moyens nécessaires. Un bout de papier trouvé aussitôt fournit des indices de progrès, des trous dans les murs de pierre permettant d’accéder à d’autres zones. Il ne faudra pas longtemps avant que vous ne sortiez du donjon au moyen d’un crochet, mais alors les bosses dans le noir sans source évidente vous auront probablement effrayé avant que les lourdes portes ne cèdent.

Ensuite, une sorte de salle à manger qui déguise sa sortie en cheminée, puis vous êtes accueillis par le magnifique hall d’entrée. Avec un feu brûlant et des armures éparpillées dans l’endroit, il pourrait presque être considéré comme accueillant si ce n’était des murmures effrayants de Lady Dimitrescu se faisant connaître. Ses copains sont en liberté, vous devrez donc déployer un peu de furtivité si vous voulez vous échapper avec votre vie. Ils adorent prendre un morceau de votre chair, après tout. Et après avoir localisé un œil de verre et la clé de la cour qui devraient mener à la victoire, il est temps de conclure la démo. C’est jusqu’à ce que la femme gigantesque elle-même fasse irruption à travers la porte et vous poignarde avec ses énormes griffes métalliques Wolverine-esque! Une révélation surprenante, c’est sûr.

Encore une fois, vous aurez ce teaser de pré-sortie terminé dans un quart d’heure, mais il fournit toujours une bonne base pour savoir à quoi s’attendre de Resident Evil Village. Le jeu est visuellement impressionnant car l’éclairage crée une atmosphère tendue à la fois dans les profondeurs du donjon et au niveau du sol dans le hall d’entrée, ce qui, combiné à un son obsédant, crée un assaut sur les sens. Les commandes sont très similaires à celles de Resident Evil 7: Biohazard aussi, ce qui signifie que les joueurs chevronnés devraient se sentir comme chez eux aux côtés d’une mécanique familière pour interagir avec les objets. Ce sera fini en un éclair, mais la démo de Resident Evil Village Maiden vaut le détour si vous avez accès à une PlayStation 5.

