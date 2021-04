Pratique: Knockout City est un jeu que vous ne devriez pas esquiver en 2021

Nous allons être honnêtes, les attentes pour Knockout City étaient assez faibles lorsque nous avons lancé la récente version bêta ouverte. Ce prochain jeu du programme EA Originals est un titre multijoueur en ligne d’une petite équipe indépendante, et nous en avons assez vu aller et venir pour être juste un peu méfiant. Cependant, ce jeu d’action inspiré du dodgeball bat vraiment au-dessus de son poids.

Se déroulant dans le lieu titulaire est une compétition de «dodgebrawl» en cours, avec des équipes ou des individus qui s’affrontent pour s’affronter avec un lancer bien placé. L’idée est simple, mais l’exécution est vraiment impressionnante. Divers tutoriels vous apprennent les commandes simples avant de vous lancer dans des matchs en ligne, et cela se joue de manière très intuitive une fois que vous vous êtes mouillé les pieds. Maintenez R2 pour charger un lancer et vous vous verrouillez sur l’adversaire le plus proche. Bien que la visée automatique ne semble pas particulièrement engageante, ce sont toutes les mécaniques qui entourent l’idée centrale qui la rendent beaucoup plus intéressante.

Attrapez une balle qui vous est lancée et vous pouvez la renvoyer à une vitesse plus élevée. Cela peut se répéter plusieurs fois avant que le ballon ne devienne quasiment impossible à éviter. Vous pouvez également simplement esquiver ou esquiver la balle pour la faire rebondir. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez vous attaquer à votre ennemi, le forcer à laisser tomber le ballon, et la feinte rejettera un adversaire, le laissant potentiellement ouvert. Des prises de vue lob et incurvées sont également possibles, vous permettant de faire des prises de vue au-dessus des murs ou dans les coins. Tout cela est géré à merveille avec un schéma de contrôle ultra-simple qui vous fera vous sentir comme un pro en un rien de temps.

Dans les matchs en équipe, vous pouvez également passer des balles à vos alliés et, oui, vous recroqueviller et devenir vous-même une balle. Si vous manquez une option offensive, être la balle à la place. Sous cette forme, un coéquipier peut vous charger et vous jeter en l’air, et vous pouvez vous écraser sur vos ennemis dans une grande explosion, ce qui est toujours satisfaisant.

Notre plus grand avantage de la bêta ouverte est que le gameplay est parfait. Avec toutes les techniques à votre disposition, il parvient à être étonnamment profond sans trop compliquer les choses. Nous avons trouvé que c’était un plaisir de jouer, avec des commandes réactives et une suite de capacités qui vous permettent de ne jamais manquer d’options. Ce qui a aidé, ce sont des performances en ligne très stables; une seule fois, nous avons connu une déconnexion, et à tous les autres moments, il n’y avait pas une bouffée de retard sur des dizaines de matchs. Tout était très doux.

C’est évidemment génial qu’il ait un plafond de compétences élevé – tous les meilleurs jeux multijoueurs le font – mais cela signifie que le matchmaking doit être un peu meilleur. Bien que nous nous entendions généralement très bien, nous nous sommes souvent retrouvés dans des matchs avec des personnes d’un tout autre niveau. Espérons que lorsque le jeu sortira le mois prochain, il sera plus efficace pour vous mettre en contact avec des joueurs de la même ligue de compétences et d’expérience.

Ailleurs, le style artistique a un bon look caricatural qui convient à la nature du jeu. Les personnages sont joliment personnalisables, et bien que vos options commencent petites, vous débloquez rapidement plus de produits cosmétiques au fur et à mesure que vous progressez. Bien que nous pensons que les graphismes sont plutôt bons, c’est l’un de ces jeux qui ne se vend pas vraiment très bien dans les captures d’écran – vous devez y jouer de première main, ou au moins regarder un gameplay approprié, pour avoir une meilleure idée.

Dans l’ensemble, cependant, la bêta ouverte de Knockout City nous a laissé très enthousiasmés par le produit final. Le jeu l’a là où ça compte; le gameplay est excellent, le code net semble être très fort et une personnalisation décente vous permet de jouer à la balle avec style. Comme il s’agit d’un jeu croisé avec plusieurs plates-formes, nous ne sommes pas trop préoccupés par la taille du public, et nous espérons que le bouche à oreille gardera les serveurs pleins. Nous avons un bon pressentiment à propos de celui-ci.

Avez-vous pris Knockout City pour un tour pendant la bêta ouverte? Si aussi, que penses tu de ça? Évitez cela dans la section commentaires ci-dessous.