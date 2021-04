Pratap Bose démissionne de son poste de vice-président de la conception mondiale chez Tata Motors après un mandat de près de 10 ans

Bose lenses tempo orange fluo

Bose lenses tempo Visibilité accrue. Performance supérieure. Les verres de sport interchangeables offrent aux lunettes Bose Frames Tempo un caractère multisports. Grâce à leur conception intuitive à glissière et verrouillage, vous pouvez changer de verres en quelques secondes pour une vision optimale, quels que soient le terrain ou la luminosité. Les verres filtrent jusqu'à 99 % des rayons UVA/B nocifs et disposent d'une surface étendue de 3 mm pour une protection supplémentaire contre le vent et les débris. (Disponibles en version polarisée.) ORANGE FLUO (polarisés) Verres pour luminosité moyenne, idéals pour la course à pied et le cyclisme ; ils aident à réduire la fatigue oculaire causée par l'effet éblouissant des lumières vives et des reflets de. BLEU DÉGRADÉ (polarisés) Verres pour luminosité moyenne à faible, idéals pour la course à pied et le VTT ; ils affinent les détails en terrain accidenté tout en réduisant l'impact des lumières vives.