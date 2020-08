Prana, l’énergie vitale de notre corps

L’univers entier est fait d’énergie. Nous sommes aussi et nous sommes entourés d’un type d’énergie très puissant et nécessaire pour que la vie existe: le prana. Cette énergie est vitale, elle aide les corps physiques et énergétiques à fonctionner et transmet la vie à tout ce qu’elle touche. Prana est connu dans plusieurs cultures, mais avec des noms différents.

En sanskrit, on l’appelle prana, ce qui signifie «énergie vitale». En Chine, il est connu sous le nom de Chi. Au Japon, il s’appelle Ki. En hébreu, son nom est Ruach, qui signifie «souffle de vie». En polynésien, il s’appelle Mana et, en grec, Pneuma.

Quel que soit son nom, cette énergie a été reconnue pour son pouvoir de guérison et peut être vue par les médiums. C’est une énergie qui semble flotter dans l’air et pénètre dans le corps énergétique de tous les êtres. De cette découverte, il a été constaté que le prana est non seulement essentiel pour le bien-être du corps et de l’âme, mais peut également être utilisé dans les traitements de guérison.

La thérapie pranique est l’acte d’un guérisseur qui canalise les énergies du prana et la dirige vers le patient, à la place de son corps énergétique qui a besoin de recevoir l’énergie. Tout comme le corps physique, le corps énergétique fait également mal et nécessite un traitement. Par conséquent, le thérapeute qui travaille avec le prana est conscient des chakras.

Les chakras sont les centres énergétiques du corps. Les plus connus sont les 7 qui sont plus ou moins alignés avec la colonne vertébrale. Mais il y en a d’autres dispersés dans tout le corps. À travers les chakras de la paume, le thérapeute dirige le mana vers le chakra corporel du patient qui a besoin de ce traitement énergétique. Il existe également des ésotériques qui utilisent des cristaux ou d’autres outils dans le même but.

Si vous êtes intéressé par ce type de thérapie, une bonne première étape pour ressentir l’énergie du prana est d’aller quelque part au milieu de la nature et de méditer sans l’interférence des autres. Plus nous sommes dans la nature, plus il est facile de capter cette énergie et de ressentir comment elle peut nous être bénéfique et contribuer à notre bien-être.