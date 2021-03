Praey for the Gods visant une sortie fin avril sur PS5, PS4

Le développeur de Praey for the Gods, No Matter Studios, a annoncé fin octobre de l’année dernière qu’il visait un lancement au premier trimestre 2021 pour son titre de type Shadow of the Colossus, mais cela ne s’est pas produit. Le jeu n’a encore frappé aucune des plates-formes de Sony, l’équipe a donc publié une mise à jour sur sa page Kickstarter. Il s’attend maintenant à ce que Praey for the Gods soit lancé sur PlayStation 5 et PS4 dans la seconde quinzaine d’avril, avec la certification des versions de la console terminée.

La mise à jour explique comment le jeu a été fortement optimisé pour le lancement et confirme que plus de combats de boss feront partie de la version finale par rapport à la version à accès anticipé sur PC. Il nous reste donc environ un mois à attendre avant que Praey for the Gods n’arrive sur PS5 et PS4, ce qui n’est pas du tout un problème.

N’oubliez pas que vous bénéficierez de meilleurs paramètres graphiques, d’ombres complètes, de textures haute résolution et de 60 images par seconde si vous jouez au jeu sur PS5. Il se chargera également beaucoup plus rapidement sur le système de génération actuelle de Sony et prendra en charge le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense. Les joueurs PS4 recevront une mise à niveau gratuite vers la version PS5.

Avez-vous hâte de jouer à Praey for the Gods en avril? Échelle un colosse dans les commentaires ci-dessous.