Prada étagère des vêtements en cuir de kangourou

Le Groupe Prada, qui regroupe différentes marques de vêtements et d’accessoires, cessera d’acheter du cuir de kangourou à utiliser dans ses pièces. La décision avait d’abord été communiquée à une organisation de protection des animaux.

Le changement est venu après une demande faite par LAV, une ONG italienne créée en 1977 qui vise à “promouvoir et générer un changement culturel dans la façon dont nous nous rapportons aux animaux”.

L’organisation a lancé la campagne #SAVEKANGAROOS (Save the kangaroos) afin d’encourager les entreprises à abandonner l’achat et l’utilisation de cuir animal. Selon l’avis du Grupo Prada, le LAV a été informé lundi 10 de l’intention de «ne pas acheter de nouvelles peaux de kangourou».

Il a également été informé que les marques du groupe Prada, connues dans le monde de la mode, n’ont pas utilisé la matière dans les collections créées et vendues depuis près d’un an. Lors du lancement de la campagne, LAV a souligné que le cuir de kangourou est principalement utilisé pour fabriquer des chaussures et des accessoires.