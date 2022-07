‘Powerpuff’ : la nouvelle série des Powerpuff Girls est toujours en développement

La série live-action »Powerpuff »qui servirait de redémarrage à la franchise »filles super chouettess » par partie canal La CW, est toujours en cours, même si le dessin animé reviendra. Annoncé pour la première fois en 2020, » Powerpuff » était une production qui réinventerait le classique de Cartoon Network avoir les héroïnes de Saltadilla comme « des 20 ans désabusés qui en veulent d’avoir perdu leur enfance en combattant le crime ».

Ici, Bombón, Burbuja et Bellota, malgré leurs adversités, décideront de s’unir maintenant que le monde a plus que jamais besoin d’eux. Le pilote du redémarrage a été écrit par Diablo Cody et Heather Regnier et a joué Chloé Bennett, Colombe Cameron Oui Yana Perrault comme Bombón, Burbuja et Bellota, respectivement. Cependant, le projet a déjà souffert de retards, notamment une réaction trop négative au script pilote divulgué et au départ de Bennett de la série.

Cependant, le PDG de CW, Marc Pedowitz, et la société de production TVLine a confirmé que la série » Powerpuff » est toujours en développement. Bien que pour le moment, il n’ait pas de date de sortie définie.

Créé par Craig McCrackenle dessin animé original » Powerpuff Girls » diffusé de 1998 à 2005 sur Cartoon Network, terminant sa course avec 76 épisodes, trois spéciaux et un film sorti en 2002. Un redémarrage de la série a fait ses débuts en 2016 sans la participation de McCracken ou du acteurs de la voix originale des filles et conclu en 2019.

Récemment, il a été annoncé que McCracken reviendrait pour un autre redémarrage de » The Powerpuff Girls », ainsi que son autre création de Cartoon Network, le dessin animé »Foster’s Home pour amis imaginaires ». « Le retour de Craig à Hanna-Barbera était une opportunité que nous ne pouvions pas laisser passer », a-t-il déclaré. S’inscrireprésident de Cartoon Network Studios.

« Avec son sens inégalé du plaisir et de l’imagination, il ramène deux de ses meilleures œuvres et nous sommes ravis que ces personnages fassent partie du nouvel héritage qui prend forme au studio », a poursuivi Register.

Comme »The Powerpuff Girls », »Foster’s Home » a également été un succès sur Cartoon Network, avec un total de 79 épisodes de 2004 à 2009. Le redémarrage du dessin animé se concentrera sur un nouveau casting de personnages et sera destiné à un public plus préscolaire.