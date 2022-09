Power Rangers: Cosmic Fury: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

La dernière saison étant sa 30e, le Power Rangers La franchise a été assez réussie et est un nom maintenant familier à travers plusieurs générations. L’annonce de sa nouvelle saison, Power Rangers : Furie cosmique, a été accueilli avec des réactions extrêmement positives par des fans enthousiastes. Une série s’étendant sur un nombre important d’années, la version américaine du Power Rangers la franchise a commencé en 1993, basée sur la série japonaise tokusatsu Super Sentai. Il a depuis évolué avec le temps, a impliqué plusieurs éléments et a vu les Rangers mener différentes batailles dans divers environnements.





Sa dernière saison promet aux téléspectateurs un autre voyage passionnant, avec un élément de familiarité toujours attaché. Le showrunner et producteur exécutif de la saison en cours, Simon Bennett, reprendra les mêmes rôles dans Furie Cosmique. Les écrivains Becca Barnes et Alywn Dale rejoindront également la nouvelle saison. Alors que certains espéraient peut-être un regard neuf et une approche unique pour la saison à venir, Fureur cosmique promet un nouveau cadre et un scénario intrigant, donnant, espérons-le, à la dernière saison un flair supplémentaire.

Voici tout ce que nous savons sur Power Rangers : Fureur Cosmique.





Cosmic Fury: l’intrigue

Selon le showrunner actuel Simon Bennet, la dernière saison de Power Rangers verra l’équipe affronter des méchants dans l’espace. Il continuera également le scénario de la saison en cours, Power Ranger : Dino Furie. Étant donné que la franchise a toujours eu l’habitude de s’aventurer dans des mondes extraterrestres, les informations fournies par Bennet deviennent une friandise passionnante pour les fans.

La nouvelle est devenue d’autant plus importante que les saisons de l’espace extra-atmosphérique ont été diffusées dans les années 90, avec seulement quelques voyages intercalés dans la série depuis lors. Une saison qui se concentre principalement sur le thème de l’espace serait une prise intéressante que les fans accueilleront à bras ouverts.

Donnant plus d’informations sur le récit de la dernière saison, un synopsis officiel a été publié par le studio de divertissement de Hasbro, eOne. La description se lit comme suit :

« Dans » Power Rangers: Dino Fury « , une armée d’êtres extraterrestres puissants se déchaîne sur Terre, menaçant la vie telle que nous la connaissons. L’équipe de Power Rangers, alimentée par le pouvoir préhistorique des dinosaures, est recrutée pour faire face à la menace. L’aventure continue dans « Power Rangers : Cosmic Fury », avec l’équipe qui part dans l’espace ! »

Cosmic Fury: Le casting

Power Rangers : Fureur cosmique n’apportera pas un tout nouveau casting. C’est la première fois que la franchise décide de ramener les mêmes Rangers pour une troisième saison depuis 1993. Au lieu de cela, la dernière saison devrait former son équipe en ramenant l’ensemble du casting principal de Power Rangers : Dino Furie. Les membres de la distribution de retour incluent Russell Curry, Hunter Deno, Jordon Fite, Kai Moya, Chance Perez et Tessa Rao.

Un Tweet de Hasbro Pulse, publié le 28 août 2022, confirme cette nouvelle, déclarant :

« …Pour la 1ère fois depuis Mighty Morphin Power Rangers, le casting actuel reviendra pour une 3ème saison ! »

Étant donné que le Power Rangers : Dino Furie a été chéri par de nombreux fans de la franchise, le fait que les mêmes visages apparaissent dans le dernier épisode contribuera sans aucun doute à assurer un public plus que fidèle pour la dernière saison de la franchise. Avec des fans sur plusieurs générations ayant eu de nombreux moments mémorables avec les personnages, la nouvelle saison sera une chance pour les fans de voir comment les personnages relèvent de nouveaux défis dans un nouvel environnement.

La décision de ne pas assumer un nouveau casting a également été reçue sur une note positive en raison du fait que les fans ont continuellement chéri la décision de la franchise de conserver les personnages, car cela permet aux téléspectateurs d’avoir un aperçu de la croissance et du développement des différents personnages au fil du temps. années. L’occasion de ramener le Fureur de dinosaure Le casting a été apprécié non seulement par les fans mais aussi par le showrunner Simon Bennett. Il a déclaré:

« Depuis le premier épisode de Power Rangers Dino Fury, cette équipe… a brisé le moule de la franchise à bien des égards », a déclaré Bennett. « C’est excitant et humiliant de pouvoir continuer l’histoire de ces personnages dans Power Rangers Cosmic Fury. »

Comme pour les fans, la chance de revenir et de reprendre leurs rôles dans la 30e saison de Power Rangers a beaucoup compté pour plusieurs membres de la distribution. Lors d’une conversation avec Screen Rant, les membres de la distribution Jordon Fite et Kai Moya ont exprimé leurs sentiments à l’occasion de leur retour. Répondant à une question, Fite a déclaré:

« Mec, c’est un honneur. C’est un honneur en soi, mec. Tout d’abord, c’était une saison de premières, et cela vient de placer la barre encore plus haut. Vous repartez pour une saison 3, ce qui n’était pas arrivé depuis le premier Mighty Morphin ? Comme, à quel point est-ce fou? Je suis très honoré et heureux de faire partie de ce voyage.

Dans la même interview, Fite a expliqué comment il voit un lien entre les deux saisons, Fureur de dinosaure et Furie Cosmique. Interrogé sur le titre donné à la saison, sa signification et ce que cela peut signifier pour le récit, Fite a répondu:

« C’est un saut, parce que dans notre émission, nous avons fait Cosmic Gateway. Dès que c’est arrivé, j’ai su que c’était quelque chose qui était lié. Je me dis, « C’est un titre parfait, Cosmic Fury. » Et parce que nous étions déjà en train de franchir la porte cosmique, surtout moi, quand j’ai trouvé la clé de l’ombre.

Le tournage de la saison devrait commencer cet automne, avec Fureur cosmique à sortir en 2023. Il reste encore un certain temps à attendre avant de voir nos bien-aimés Rangers affronter l’espace, mais d’ici là, nous avons encore une demi-saison de Power Rangers : Dino Furie pour nous aider à traverser. La seconde moitié de la saison en cours sera diffusée le 29 septembre 2022 sur Netflix !