Power Rangers annonce sa nouvelle saison : Cosmic Fury

La 30ème saison du »Power Rangers » vient d’être annoncé, titrage »Fureur cosmique des Power Rangers ». Simon Bennett producteur exécutif des saisons 28 et 29, a annoncé la nouvelle dans le cadre de la Journée des Power Rangers en 2022, partageant que le casting de « Dino Fury » reviendra pleinement pour la nouvelle histoire de « Cosmic Fury », étant la première fois qu’une équipe de Power Rangers a fait trois saisons.

Bennett lui-même reviendra également en tant que producteur exécutif. La production de » Cosmic Fury » devrait commencer cet automne, avec la première de la saison 30 de Power Rangers à venir en 2023. » Dino Fury » est sorti en 2021 et a servi de suivi à » Power Rangers Beast Morpheurs ».

La première saison de »Dino Fury » a été créée sur le Nickelodéon le 29 février 2021, arrivant plus tard sur Netflix le 15 juin de la même année. La saison 2 a été diffusée exclusivement sur Netflix le 20 mars de cette année. Pour le moment, la deuxième partie de cette saison devrait arriver sur la plateforme de streaming le 29 septembre.

En plus de la première de sa 30e saison, l’année prochaine marquera la célébration du 30e anniversaire de la franchise Power Rangers. Le spectacle original »Power Rangers puissants de Morphin » a été publié pour la première fois via Renard Enfants en 1993, ayant pris fin en 1995. Depuis lors, le programme a été poursuivi par un grand nombre de séries Power Rangers, faisant partie de la vie de nombreux enfants et adolescents.

Liste complète de toutes les séries Power Rangers à ce jour

power rangers zéo

turbo power rangers

Power Rangers dans l’espace

Galaxie perdue des Power Rangers,

Sauvetage à la vitesse de la lumière des Power Rangers

power rangers force du temps

power rangers force sauvage

tempête ninja power rangers

power rangers dino tonnerre

Power Rangers SPD

power rangers force mystique

Overdrive de l’opération Power Rangers

Power Rangers Jungle Fureur

régime des power rangers

power rangers samouraï

power rangers méga force

Charge Dino Power Rangers

power rangers ninja acier

Les nouveaux épisodes de »Power Rangers Dino Fury » seront diffusés sur Netflix le 29 septembre, marquant la fin de sa 29e saison. La nouvelle saison »Power Rangers Cosmic Fury » aura sa première en 2023, faisant partie de la célébration 30 ans de franchise.