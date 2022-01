‘Power Book IV’: tout ce que vous devez savoir sur sa première

STARZPLAY

La série arrivera sur la plate-forme de streaming avec une nouvelle saison pour continuer l’histoire avec le favori des fans, Tommy Egan.

© ImbdForce de puissance IV.

Starzplay se prépare pour les prochaines sorties et sort aujourd’hui l’affiche officielle de la bande annonce de « Livre de puissance IV : la force », mettant en vedette le personnage préféré des fans : Tommy Egan. Joseph Sikora reviendra avec son incroyable rôle dans la quatrième saison de Power Universe alors qu’il quitte New York et envisage de prendre sa propre ville : Chicago.

Quand est la première?

La série sera diffusée le dimanche 6 février, avec de nouveaux épisodes disponibles tous les dimanches.

De quoi parlera Power Bool IV ?

Synopsis officiel

« Power Book IV : Force met l’accent sur le personnage préféré des fans : Tommy a commencé, qui rompt toute unité avec New York et la quitte pour son propre bien. Lorsque Tommy quitte la Grosse Pomme après avoir perdu Ghost, LaKeisha et la seule ville qu’il ait jamais connue, il fait un rapide détour pour soigner une vieille blessure qui le ronge depuis des décennies.

Ce qui était considéré comme un arrêt rapide sera constitué de secrets de famille et de mensonges sans fin que Tommy pensait avoir été oubliés. Une chose en entraîne une autre et Tommy se retrouve rapidement dans le jeu de la drogue de Chicago, ce qui en fait l’une des deux plus grandes équipes de la ville.

La ville est divisée en deux races, Tommy franchit la ligne et est enfin l’un des axes qui les unit, mais a le pouvoir de les voir tomber. Alors que la première saison passe vite, Tommy utilise son pouvoir d’intrusion à son avantage, enfreignant toutes les règles locales et les réécrivant dans sa quête pour devenir le plus grand trafiquant de drogue de Chicago. »

Qui sera dans la série ?

jesaac Keys (Get Shorty, The Oath), Lili Simmons (Banshee, Ray Donovan), Gabrielle Ryan (The Haves and the Have Nots, Bonding), Shane Harper de la série originale STARZ, Hightown (A Teacher), Kris D. Lofton (Ballers, Empire), Anthony Fleming III (Prison Break, The Beast), Lucien Cambric (Chicago PD, The Chi) et Tommy Flanagan (Sons of Anarchy, Guardians of the Galaxy Vol. 2).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂