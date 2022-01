Power Book IV: Force, The Great Season Finale et StarzPlay Premieres pour février 2022

StarzPlay est prêt à se battre guerre du streaming et dans cet esprit, il a un début d’année à plein régime. Des propositions attractives qui cherchent à séduire de nouveaux publics et la possibilité d’avoir des abonnés hétérogènes qui pourront profiter des séries et films les plus variés. En ce sens, la plateforme bouge, avec une idée claire.

Des contenus originaux et des franchises qui ont déjà fait leurs preuves devant le public arriveront en février sur les écrans de StarzPlay, qui est prêt à continuer à se battre dans une guerre sans merci menée par toutes les plateformes de streaming grâce à la nouvelle façon de profiter du contenu en ligne. Ce sont les premières au cinéma et séries de StarzPlay!

+Série

Express

Une série originale STARZPLAY

Disponible dès maintenant

De nouveaux épisodes tous les dimanches

Express raconte l’histoire d’une psychologue criminelle, Bárbara (Maggie Civantos), et de sa famille, après avoir été victime de l’une des nouvelles formes de violence criminelle qui se répand massivement… les enlèvements express.

Power Book IV : Force

Première dimanche 6 février

De nouveaux épisodes tous les dimanches

Power Book IV : Force se concentre sur le personnage préféré des fans, Tommy Egan, qui coupe tous les liens avec New York et la laisse derrière lui pour son propre bien. Tommy se retrouve rapidement dans le jeu de la drogue de Chicago, faisant partie des deux plus grands équipages de la ville et réalisant une montée en puissance majeure.

Livre de puissance II : Ghost S2

Disponible dès maintenant

Finale de la saison le 06 février

Power Book II : Fantôme entame sa deuxième saison avec Tariq St. Patrick toujours en fuite face à l’héritage qui le hante. Forcé de prendre la vie de son professeur, Jabari Reynolds, Tariq se retrouve à s’éloigner de ce pour quoi il se bat : sa famille. Tariq sait qu’il doit tout sacrifier pour sauver ce qui reste de son peuple. Incapable de faire cavalier seul, il se tourne vers ceux qui ont du pouvoir et de l’influence : Davis MacLean et son nouveau partenaire, Cooper Saxe, ainsi que Rashad Tate.

Le grand S2

Disponible dès maintenant

Finale de la saison le 20 février

Dans la deuxième saison de Le grand, Catherine s’empare enfin du trône de Russie, mais elle apprendra vite que détrôner son mari n’était que le début. Maintenant, vous devez affronter les réalités de « s’échapper » dans un pays qui ne veut pas être libre.

mademoiselle 89

Une série originale STARZPLAY

Première dimanche 27 février

De nouveaux épisodes tous les dimanches

L’histoire suit Concepción (Ilse Salas), la matriarche du concours de beauté le plus important du pays, qui, avec une équipe de maquilleurs experts, de formateurs et même de chirurgiens, accueille les 32 finalistes dans son domaine, La Encantada. La vérité est que sous les apparences, les vêtements et le maquillage, il y a un monde sombre et à la fin, les candidats vont s’autonomiser et unir leurs forces pour sortir vivants du concours.

+Films

Jane Eyre

Disponible le 1er février

Lorsque la gouvernante orpheline Jane Eyre (Mia Wasikowska) arrive à l’imposant Thornfield Hall, elle est fascinée par son riche et maussade employeur, Rochester (Michael Fassbender).

L’acrimonie de Tyler Perry

Disponible le 8 février

Dans le thriller passionnant et passionnant de Tyler Perry, une épouse fidèle (Taraji, P. Henson) repousse les limites lorsqu’il devient clair que son mari malhonnête l’a trahie.

nerf

Disponible le 20 février

Vee Delmonico, lycéen assidu, en a assez de vivre la vie en marge. Quand ses amis la pressent de rejoindre le jeu en ligne populaire nerf, Vee décide de s’inscrire à un défi de ce qui semble être « Amusement sans danger ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂