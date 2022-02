"Power Book IV : Force", le retour de Tommy Egan et la confrontation avec son passé

Oui, Pouvoir s’est terminé il y a quelques années avec sa dernière saison, mais depuis, il s’est incroyablement développé avec deux spin-offs de ses personnages principaux, Tariq, fils de James St Patrick Oui Kanan Stark, ex-ami de James alias Ghost. Maintenant viens à Starz le troisième, pas moins qu’avec Tommy Egan comme protagoniste. Vous devez vous rappeler que Tommy était le grand ami de Fantôme, mais après avoir tout perdu à New York, y compris son camarade, il décide de s’en échapper et de soigner de vieilles blessures à Chicago, l’endroit où il est né.

Power Book IV : Force est alors une nouvelle histoire dans l’univers Pouvoir, mais qui se déroule dans un tout autre monde auquel Tommy lui-même doit s’adapter. Mais, bien sûr, ce ne sera pas facile. En effet, vous allez devoir rencontrer et affronter immédiatement les dirigeants de cette ville. Ce sont de nouvelles règles, mais Tommy devra apprendre le jeu petit à petit puis se positionner. La même chose traitera de la série qui présente ce dimanche son premier chapitre dans StarzPlay. Dans spoilers, nous l’avons déjà vu et nous vous dirons pourquoi vous devriez le voir, surtout si vous êtes fan de l’univers Pouvoir créé par Curtis « 50cent » Jackson.

Power Book IV : Force, Tommy affronte ses démons

Tommy est totalement perdu. Son meilleur ami Ghost est parti. LaKeisha non plus. New York, cet endroit où il est devenu le Tommy qu’il est aujourd’hui, n’est plus sûr. Tout ce qui était là n’est plus. Entre l’incertitude, la tristesse et la colère commence Obliger. Tommy conduit frénétiquement vers nulle part jusqu’à ce qu’il se souvienne enfin – à un moment limite – qu’il doit retourner à Chicago. De nombreux souvenirs de son enfance et de ses proches qu’il avait laissés il y a des années sont restés dans cette ville. Il était peut-être temps de rentrer. Et c’est ainsi qu’il décide.

Le protagoniste se trouvera à la croisée des chemins : fermer son passé, d’une part, et construire une entreprise de drogue dans un endroit presque inconnu, d’autre part. Mais c’est Tommy. Cela ira très peu à peu, puisque Chicago est le territoire de la famille Flynn, avec Walter comme patriarche. Sans aucun doute, un personnage avec lequel il devra faire face dès le premier instant. Dans ce jeu de puissance, Tommy devra bien sûr être très rusé, l’une de ses plus grandes forces.

Pour les adeptes de Pouvoir, cette série sera une excellente occasion d’en savoir plus sur votre personnage préféré. Tout au long des six saisons de l’émission originale, Tommy a réussi à se tailler une place dans le cœur des fans, grâce précisément à sa façon directe d’être. A Chicago, Tommy devra se mesurer et n’agir que lorsque tout sera assuré. Vos mouvements devront être plus lents. Mais pas seulement. Obliger nous montrera une nouvelle facette de ce personnage, car l’approche de sa famille et de son véritable amour montrera un Tommy que peu connaissaient.

Dans ce point, joseph sikora obtient tous les applaudissements. Après plus de cinq ans à jouer Tommy, l’acteur américain précise que sa performance peut toujours donner beaucoup plus et qu’il est assez talentueux pour se plonger dans la profondeur d’un rôle aux multiples facettes et, oui, aux nombreux secrets.

En même temps, Obliger présente une toute nouvelle distribution qui correspond parfaitement à l’histoire. Le grand Tommy Flanagan (Fils de l’anarchie) rejoint en tant que Walter Flynn et sa performance ne déçoit pas du tout. Il deviendra l’ennemi obligé de Tommy Egan, avec qui, malgré tout, ils partageront plusieurs points communs. Il convient également de noter les actions de Lili Simmons, Shane Harper (qui jouent les fils de Walter), Clés d’Issac Oui Gabrielle Ryan.

La fabrication originale de StarzPlay créé par Courtney A. Kemp Il contient de l’action, des éléments de thriller et, bien sûr, beaucoup de drame, ce qui le rendra captivant dès la minute zéro. N’oubliez pas que la musique se démarque également dans la série. La chanson originale qui possède le générique d’ouverture s’appelle Respect de la poudre de puissance est effectué par 50 centimes près de P’tit. dur Oui Jérémie et il ne fait aucun doute qu’il transmet l’essence de la série.

En Espagne et en Amérique latine et à partir de ce dimanche, vous pouvez déjà voir le premier chapitre de Power Book IV : Force dans StarzPlay. Les six prochains épisodes seront diffusés chaque semaine le même jour.

