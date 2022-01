Power Book II Saison 2 Episode 6 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, Spoilers

Le public a une idée très vague de la date de sortie de Power Book II Saison 2 Episode 6. Après la sortie de l’épisode 5, l’épisode 6 devait sortir pendant les vacances de Noël. Mais malheureusement, ce n’était pas le cas. Les dates ont été retardées sans dates à venir appropriées.

Cela a mis les fans de l’univers du pouvoir dans un dilemme. Mais maintenant, vous n’avez plus à vous soucier de la même chose.

Nous avons conçu cet article pour traiter certaines questions floues telles que quelle sera son heure de sortie à différents endroits. États-Unis, Royaume-Uni, Australie, etc. Que pourrait-il se passer dans l’épisode 6 ? Où peut-on regarder tout ça ? Nous ferons la lumière à ce sujet et ferons de notre mieux pour vous fournir les mises à jour les plus authentiques concernant la date de sortie de Power Book II: saison 2 épisode 6. Faites donc défiler vers le bas… et lisez-le complètement.

Power book II Saison 2 Episode 6 Date de sortie divulguée-

Heureusement, après de longues attentes, la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 2 de Power Book II est enfin divulguée. Il devrait sortir le dimanche 9 janvier 2022 à minuit, heure normale de l’Est. Êtes-vous heureux maintenant? Nous en avons d’autres pour vous.

Nous allons également mentionner l’heure de sortie pour les autres fuseaux horaires.

Pour le Royaume-Uni – 17h samedi

Pour nous -12h dimanche

Pour l’Australie – 16 h dimanche

Maintenant, nous espérons que vous n’aurez pas à aller ici et là à la recherche de l’heure exacte. Ainsi, pour des mises à jour plus précises et les plus récentes, consultez régulièrement nos articles.

Power book II Saison 2 Episode 6 compte à rebours-

Le compte à rebours est un moyen très simple mais efficace pour savoir combien de jours il reste pour un événement particulier. Et pour les fans de Power Universe, chaque sortie est comme un grand événement.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 2 de Power Book II dans la section ci-dessus, il est maintenant temps pour le compte à rebours. Il ne nous reste plus que 8 jours pour l’épisode 6. Comptez-le donc chaque jour pour être à l’heure.

A quoi peut-on s’attendre dans le prochain épisode ?

Les fabricants de Power book:II ont laissé quelques indices pour attiser les spéculations. Ils sont déjà témoins du buzz autour de la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 2 de Power Book II et souhaitent également la même chose. Ils l’ont intitulé « ce qui est gratuit ». La description qu’ils ont fournie est la suivante

‘Tariq réfléchit à où il en est dans sa vie et à qui il peut avoir confiance. Brayden doit décider s’il doit protéger sa famille ou aider à sauver celle de Tariq. Monet est confrontée à un nouvel ordre mondial au sein de sa propre famille. » À ce stade, nous avons peur à la fois pour Brayden et Monet.

Nous savons que votre appétit pour regarder la série a surtout augmenté maintenant. Mais retenez votre enthousiasme, nous avons quelque chose de plus pour vous.

La saison 3 est-elle sur le point d’être à bord?

La bonne nouvelle pour les fans de Power Book 2 est que la série a déjà été confirmée pour la saison 3 par Starz.

L’annonce a été faite le 7 décembre, avec la confirmation que Brett Mahoney (Empire) prendrait le relais de Courtney A Kemp, la créatrice originale de la série. Le président de Starz Jeffry Hirsch a mentionné dans l’une de ses interviews que «Le succès continu et la résonance culturelle de l’univers Power sont sans précédent, et les fans ont soif de plus de date de sortie de Power Book II Saison 2 Episode 6.

Où ces épisodes sont-ils disponibles maintenant ?

Il y a beaucoup de recherches chaque jour sur le sujet mentionné ci-dessus. Cela montre que les gens s’y intéressent. Le réseau d’origine de ce Starz. Vous pouvez donc le regarder sur son site officiel et l’application Starz. Il est également disponible sur iTunes, Google Play, amazon prime, Hulu, etc.

Nous espérons que vous avez ce que vous cherchez. Si vous avez des questions non résolues concernant la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 2 de Power Book II, n’oubliez pas de les mentionner dans la section commentaires. Nous serions ravis d’y répondre dès que

