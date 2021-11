Power Book II : à quoi s’attendre de la nouvelle saison de Ghost

A partir de ce dimanche, Starz joue commencera à diffuser les épisodes de la deuxième saison de Livre de Pouvoir II : Fantôme, l’un des nombreux retombées prévu par 50 centimes commencer votre émission Puissance. Ceux qui ont vu le premier opus se souviendront que Tariq il a commis un acte odieux en assassinant son professeur, Jabari reynolds, et maintenant vous devez faire face aux conséquences. Cela semble également l’avoir encore plus éloigné de sa famille.

De plus, une partie de ses proches sont devenus des témoins protégés, il ne sait donc pas où ils se trouvent. Dans ce contexte, il essaiera de demander de l’aide à deux personnes ayant le pouvoir, Davis MacLean et votre partenaire, saxophone tonnelier, d’une part, et Rashad Tate, autre. Cela le terminera une fois de plus en vous rapprochant de la Tejada, avec qui il retravaillera.

Dans ce contexte, la figure de Mecque, un méchant joué par Daniel Sunjata, qui se présentera rapidement comme un criminel sans scrupules qui fera tout pour prendre position et prendre de l’avance. Mecque a une histoire avec la Tejada et cela pourrait devenir un grave problème pour Tariq, qui devra peut-être affronter cet être impitoyable pour se sauver lui-même et ses proches.

Ce que Michael Rainey Jr. a dit à propos de la nouvelle saison

Michael Rainey Jr. est la figure centrale de ce retombées de Puissance et qui est-il mis dans la peau de Tariq. Dans une récente interview avec fanatique de la télé a donné des détails sur ce qui va arriver dans les prochains épisodes de la série de Starz joue. « Son esprit est partout », a déclaré l’acteur en référence aux conséquences que son personnage a après avoir commis un meurtre. « Il essaie de faire face, avec le poids d’être dans le jeu et d’essayer de se déplacer prudemment dans le jeu. »il expliqua.

D’autre part, Rainey Jr. a souligné qu’un aspect important de la livraison sera, une fois de plus, la lutte personnelle et interne pour « Accepter » qui est comme son père. «Il essaie de savoir qui il est, car il a ses combats, essayant de lutter contre l’acceptation d’être comme son père. Et c’est la partie la plus importante. Sachez qui il est, sachez qu’il est comme son père. Mais il ne veut pas l’accepter », a-t-il condamné.

