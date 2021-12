Power book 2 saisons 2 épisode 5 date de sortie, spoilers, où regarder, heure Royaume-Uni, États-Unis, Inde

- Bottes De Travail En Acier - Bottes De Travail - comme exposition d'image, UE 45 États-Unis 11.5 Royaume-Uni 10.5 UE 43 US 10 UK

La description: Bottes de travail en acier pour la protection des orteils, semelle intermédiaire en tôle d'acier pour la stabilité de la chaussure La maille respirante garde les pieds confortables et secs. Semelle en caoutchouc antidérapante et résistante à l'abrasion et système antichoc. Semelle intérieure imperméable, respirante et résistante aux odeurs. Une bande réfléchissante à l'arrière peut augmenter la sécurité la nuit. Matériel: caoutchouc + cuir spécification: EU 41: Longueur: 25,1-25,1cm; ajustement pour US 8.5; UK 7.5 EU 42: Longueur: 25,6-26 cm; digne de US 9; UK 8 EU 43: Longueur: 26,2 à 26,5 cm; adapté pour US 10; Royaume-Uni 9 EU 44: Longueur: 26,6-27 cm; adapté pour US 10,5; UK 9.5 EU 45: Longueur: plus de 27 cm; digne des États-Unis 11,5; UK 10.5 Le forfait comprend: Chaussures à bout en acier pour hommes, 1 pièce