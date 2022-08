POV Saison 35 Épisode 7 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 35 de POV. Les fans de cette émission sont vraiment très enthousiastes à l’idée de regarder cet épisode à venir et, à cause de cela, ils recherchent tous à ce sujet sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, ne vous inquiétez pas maintenant que vous avez atteint le bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 35 de POV. Ici, vous apprendrez également de nombreuses autres informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur les acteurs et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin.

Vous pouvez également lire sur: Flatbush Misdemeanors Saison 2 Episode 11 Date de sortie

C’est une série documentaire américaine et cette série a été créée par Marc Weiss. Son premier épisode est sorti le 5 juillet 1988 et vous pouvez voir qu’il dure depuis très longtemps et que des gens de différentes parties du monde le regardent et attendent avec impatience les prochains épisodes. Si vous ne savez pas qu’il s’agit de la vitrine télévisuelle la plus ancienne pour les films documentaires indépendants.

POV signifie Point Of View et dans cette série documentaire, les fans peuvent voir des films non romanesques indépendants. Depuis 1988. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez vraiment très intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous les épisodes précédents de cette saison 35 en cours, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 35 de POV. Vous serez donc heureux de savoir que c’est officiellement confirmé maintenant.

POV Saison 35 Épisode 7 Date de sortie

Ici, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 35 de POV. Le nom de l’épisode 7 est Love & Stuff et il sortira le 5 septembre 2022. Vous pouvez voir que votre attente pour cet épisode va enfin se terminer très bientôt. Marquez simplement la date indiquée ci-dessus et n’oubliez pas de le regarder après la sortie.

Vous pouvez également lire sur: Revues de l’épisode 2 de House Of The Dragon – Spoilers pour les épisodes à venir

Liste des épisodes de la saison 35

Voici la liste des épisodes de la saison 35. Jetez un œil ci-dessous.

WuhanWuhan

Manzanar, détourné : Quand l’eau devient poussière

Désir d’hiver

Il est mon frère

Président

Faya Dayi

Amour et trucs

Délikado

Le dernier sorti

Accepté

Un acte d’adoration

Vous pouvez également lire: Date de sortie de That Girl Lay Lay Saison 2 Episode 5

Où diffuser du POV ?

Si vous voulez le regarder, son réseau officiel est PBS. Si vous souhaitez le diffuser en ligne, vous pouvez le regarder sur l’application officielle de PBS et sur son site officiel. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à ces épisodes ici à tout moment. Gardez juste une chose à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 6 de Generation Gap

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 7 de la saison 35 de POV, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 35 de POV, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂