Pouvons-nous être condamnés à une amende pour avoir dépassé 60 km / h sur la Via Verde?

Lancé en 1991, Via Verde était un système pionnier dans le monde entier. En 1995, elle s’est étendue à l’ensemble du territoire et a fait du France le premier pays à disposer d’un système de péage. sans arrêt.

Compte tenu de son ancienneté, on s’attendrait à ce que ce système n’ait plus de «secrets». Cependant, il y a quelque chose qui continue de faire douter de nombreux conducteurs: peut-on être condamné à une amende pour avoir dépassé 60 km / h sur Via Verde?

Que le système soit capable de lire l’identifiant même à grande vitesse, on le sait déjà, mais y aura-t-il des radars sur les péages?

Y a-t-il des radars?

Une brève visite de la rubrique «Service Client» du site Internet de Via Verde nous donne la réponse: «Via Verde n’a pas de radars installés sur les péages, et n’a pas non plus la compétence pour effectuer une activité d’inspection du trafic».

À ces informations, Via Verde ajoute également que «seules les autorités de la circulation et de la circulation, à savoir la brigade de la circulation GNR, ont des pouvoirs d’inspection légale et seules ces autorités ont et peuvent utiliser des radars».

Mais pouvons-nous être condamnés à une amende?

Si, comme l’affirme Via Verde, il n’y a pas de radars installés sur les péages, cela ne signifie pas que si vous dépassez la vitesse sur la route réservée à Via Verde, vous ne courez pas le risque d’être condamné à une amende.

Parce que? Tout simplement parce que rien n’empêche les autorités routières et routières d’installer nos radars mobiles déjà bien connus sur ces routes. Si cela se produit, lorsque vous conduisez au-dessus de 60 km / h taxes, nous serons condamnés à une amende comme dans toute autre situation.

Au fond, la question de savoir si on peut passer à plus de 60 km / h sur Via Verde mérite une réponse «éternelle» de Gato Fedorento: «vous pouvez, mais vous ne devriez pas».