Pouvez-vous vraiment supprimer tout votre historique Internet ?

Lorsque vous avez peut-être navigué quelque part que vous ne voulez pas que les autres découvrent, il est courant de supprimer votre historique en ligne. Dans la plupart des cas, cela peut empêcher les gens de repérer ce que vous cherchiez lorsque vous souhaitez acheter un cadeau surprise. Cependant, que vous cherchiez à couvrir une surprise ou que vous recherchiez simplement un peu d’intimité, il est important de savoir une chose : pouvez-vous vraiment supprimer votre historique Internet ?

Photo : Sigmund/Unsplash

Pour beaucoup, entrer et effacer votre historique de navigation et vos cookies donne l’impression que l’ardoise a été effacée. Le problème est qu’aujourd’hui, notre historique Internet va bien au-delà de ce que nous regardons sur nos appareils. Grâce à la croissance de choses comme le Big Data et les médias sociaux, il existe des empreintes numériques partout sur le Web indiquant qui nous sommes.

Des messages sur votre vie quotidienne et votre histoire personnelle à vos opinions sur tout, du sport à la politique, votre historique Internet est beaucoup plus difficile à supprimer que vous ne le pensez. Vous pouvez empêcher quelqu’un de regarder ce que vous avez parcouru ; il est beaucoup plus difficile de supprimer un enregistrement numérique de toutes les interactions que vous avez appréciées en ligne.

Photo : Devin Avery/Unsplash

Les termes de l’accord favorisent la permanence

L’un des autres éléments qui garantissent que votre historique Internet est presque impossible à supprimer est la présence des termes de l’accord. Lorsque vous vous inscrivez à quelque chose, à quelle fréquence lisez-vous les conditions ? Probablement jamais. Toutes les informations que vous donnez à une entreprise comme une plateforme de médias sociaux sont stockées dans sa base de données. Bien sûr, vous pouvez supprimer votre compte et cela signifie que les gens ne peuvent pas vous rechercher – mais l’entreprise ne supprimera ni n’effacera vos données.

Vous devez aller déposer une demande pour que ces données soient supprimées. Les smartphones Android enregistrent constamment des informations et des discussions sans enregistrer les informations sur votre téléphone – il n’y a aucun moyen de vraiment supprimer votre empreinte numérique une fois que vous êtes devenu un utilisateur courant d’Internet.

Vous pouvez supprimer des comptes, mais vous pouvez rarement, voire jamais, supprimer toute preuve que vous étiez en ligne. La plupart des entreprises conservent simplement suffisamment de données, et il faut beaucoup de travail et d’efforts pour les amener à supprimer ces données. Nos données sont l’un des biens les plus précieux d’une entreprise – elle ne les abandonnera jamais sans un véritable combat.

De la sécurité nationale au marketing des médias sociaux, notre histoire en ligne est donc beaucoup plus difficile à supprimer que nous ne le pensons au départ. L’effacement de vos cookies et de l’historique de votre navigateur peut supprimer l’activité Internet d’un appareil ; supprimer cette activité du grand livre en ligne, cependant, est beaucoup plus difficile.