Pouvez-vous voyager en toute sécurité pour les vacances de printemps? Le Dr John Torres répond à vos questions

Nous sommes enfin arrivés au printemps et avec de plus en plus de personnes vaccinées chaque jour, beaucoup se tournent vers les voyages après un an à rester sur place. Que vous rêviez de vacances de printemps ou que vous planifiez vos vacances d’été, des restrictions de voyage seront probablement toujours en place, même si certains États continuent de rouvrir.

L’administration du président Biden a annoncé que l’objectif était que tous les Américains soient éligibles au vaccin d’ici mai et a laissé entendre que les restrictions pourraient être assouplies à cette époque. CNBC a signalé que cela peut inclure les voyages à travers les frontières mexicaine et canadienne et les voyages entrants en provenance du Royaume-Uni, d’Europe et du Brésil.

Des règles de voyage internationales aux «passeports de vaccination», le correspondant médical principal de NBC, le Dr John Torres, a les réponses à certaines questions de voyage courantes telles que ce à quoi s’attendre en avion, si les enfants peuvent voyager en toute sécurité et si vous pouvez voyager à l’étranger.

Comment puis-je planifier en toute sécurité un voyage de relâche scolaire?

Si vous avez la vision de passer la semaine à Cancún ou dans les Caraïbes, la mauvaise nouvelle est que voyager n’est toujours pas recommandé en raison du COVID-19.

« Le CDC recommande: pas de voyages non essentiels. Ils recommandent de ne pas prendre de vacances en allant ailleurs », a déclaré Torres lors de Weekend 45secondes.fr. « Mais en même temps, si vous allez quelque part, vous voulez choisir judicieusement votre destination. Regardez les cas là-bas, regardez les épidémies qui pourraient s’y produire et d’où vous venez. Regardez aussi la quarantaine. exigences qui vont et viennent, s’il y a quelque chose que vous allez devoir faire ou tester. «

Torres a ajouté: « Considérez simplement une staycation. C’est probablement la meilleure chose à faire jusqu’à ce que nous commencions à avoir plus de choses sous contrôle et plus de personnes vaccinées. »

Un signe de distance sociale est affiché à Clearwater Beach en Floride, alors que la pandémie de coronavirus se poursuit. Octavio Jones / .

Les passeports vaccinaux seront-ils bientôt disponibles?

Actuellement, tous les passagers aériens arrivant aux États-Unis, y compris les citoyens américains, doivent avoir un résultat de test COVID-19 négatif ou une documentation de récupération du COVID-19 avant d’embarquer sur un vol à destination des États-Unis.

Un passeport vaccinal est un moyen de rationaliser ces informations, mais ne vous attendez pas à pouvoir en obtenir un aux États-Unis pour le moment.

«Il y a 3 entités qui travaillent sur les passeports vaccinaux – l’IATA Travel Pass, le CommonPass et l’IBM Digital Health Pass», a expliqué Torres.

« L’IBM Digital Health Pass indique à l’heure actuelle qu’ils ont des mécanismes en place et qu’ils sont en fait testés dans l’État de New York, mais dans l’ensemble du pays, il n’y a aucun mécanisme pour leur transmettre ces informations du CDC ou d’autres entités », a-t-il poursuivi. . «À l’heure actuelle, nous avons ces cartes de passeport pour les vaccins … et le problème est qu’elles sont très falsifiées, donc ils ne veulent pas que vous les utilisiez. Ils ont besoin que quelqu’un comme le CDC leur donne des informations.

«S’adressant au CDC la semaine dernière, ils disent qu’ils n’ont pas encore mis ces mécanismes en place, mais ils cherchent comment le faire et quand le faire, mais ils ne pouvaient pas me donner un calendrier. … C’est encore inconnu. «

En rapport

Étant donné que les enfants seront probablement les derniers à se faire vacciner, quand pourront-ils voler de nouveau en toute sécurité?

« Donc, 16 ans et plus peuvent obtenir leurs vaccins, mais en dessous de cet âge, ils font des études sur eux. La pensée actuelle est que pour les enfants de 12 à 16 ans, d’ici l’été, à l’automne de cette année 2021, ils pourront se faire vacciner », a déclaré Torres.

En rapport

« Mais pour les moins de 12 ans, en particulier ceux de moins de 5 ans, nous envisageons probablement le début de 2022, peut-être la fin de 2021, ces études sont toujours en cours. »

Jusque-là, la meilleure chose à faire est de pratiquer la distanciation sociale et de continuer à se masquer.

Comment fonctionnera le voyage international?

Les voyageurs peuvent s’attendre à ce que les règles internationales varient d’un pays à l’autre. «Cela dépendra entièrement des pays dans lesquels vous vous rendrez», a expliqué le Dr Torres.

« Soyez prêt à mettre en quarantaine … mais soyez également prêt à ce que ces choses puissent changer à tout moment. Vous voulez donc vous assurer que si vous planifiez des vacances, si vous obtenez des hôtels, si vous achetez des billets d’avion , que vous obtenez ces choses remboursables. «