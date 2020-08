Pouvez-vous nommer les 12 univers DC actifs à travers la télévision, les jeux et le cinéma en ce moment?

Harleys

Ce week-end à DC Fandome, nous avons jeté un coup d’œil à une quantité massive de projets en cours à DC en ce moment, malgré les récents problèmes là-bas, mais ils avancent avec une énorme diversité de contenu sur toutes les formes de médias.

Alors que l’attention intense et implacable de Marvel sur le MCU connecté a défini cette marque, DC’s Multiverse continue de s’étendre et de s’étendre et je voulais essayer de garder une trace de tout cela.

J’ai parcouru et essayé de trouver tous les univers distincts qui sont actuellement en cours à DC en ce moment, en dehors des bandes dessinées. J’ai éliminé les choses qui sont «terminées» (Gotham, avant que vous le disiez), et j’ai essayé de me concentrer sur les choses qui se passent encore, ou du moins ont potentiel continuer. Je suis venu avec 12. Voyez ce que vous faites de cette liste tentaculaire.

1. Arrowverse – Le plus grand univers DC en nombre d’heures est de loin l’Arrowverse sur la CW. Alors que Arrow lui-même est terminé, cet univers contient toujours The Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman, Black Lightning, Supergirl et maintenant peut-être Stargirl, alors que cette série passe à la CW, même si pour le moment, elle pourrait techniquement être son propre univers autonome. Même Lucifer s’est peut-être faufilé ici avec un lien vers John Constantine de Legends.

2. Le DCEU – Il s’agit du grand univers cinématographique adjacent au MCU, mais de plus petite envergure. Il s’agit de Man of Steel, Batman V.Superman, Justice League, Wonder Woman, Aquaman, Suicide Squad, Birds of Prey et Shazam. Il continuera, y compris Wonder Woman 1984, Black Adam, Shazam 2, The Suicide Squad et Aquaman 2, mais notamment ne pas des projets comme The Batman. Le DCEU pourrait être sur le point de se compliquer si The Flash sort un jour, car nous voyons des liens entre ce film et des univers passés comme Batman de Michael Keaton, alors qui sait ce qui se passe alors.

3. Le Batman / GCPD – DC a laissé The Batman être son propre nouvel univers, apparemment, et il n’est connecté qu’à un autre endroit jusqu’à présent, une prochaine série de préquels GCPD se déroulant à Gotham diffusée sur HBO Max.

4. Titans – L’émission DC Universe (bientôt HBO Max) a une troisième saison à venir qui contient Scarecrow et Red Hood, mais elle est seule déconnectée de tout le reste, même si elle a été aperçue dans l’épisode d’Arrowverse’s Crisis on Infinite Earth (qui a reconnu un tas de ces univers alternatifs, le DCEU inclus).

5. Patrouille funeste – Je pensais que Titans et Doom Patrol étaient dans le même univers, mais ce n’est pas vrai, et Doom Patrol est sa propre affaire. Et ce n’est certainement pas dans le DCEU avec deux versions différentes de Cyborg entre ces deux.

6. Harley Quinn – Mon univers DC préféré actuel est la série animée Harley Quinn qui, j’espère, aura non seulement une troisième saison sur HBO Max, mais qui s’étendra à d’autres spin-offs.

7. Jeune juge – La série animée la plus adaptée aux enfants opposée à Harley est Young Justice, également sur le point de revenir pour une nouvelle saison, et sans lien avec beaucoup d’autre. Je n’inclus pas un tas de films d’univers animés DC directement en streaming dans cette liste, car cela devient presque impossible à suivre.

8. Joker – J’ai débattu de l’opportunité d’inclure ou non Joker dans cette liste, mais je ne pense pas qu’une suite ait été exclue, compte tenu de la somme d’argent gagnée par l’original (littéralement, un milliard de dollars). Il y avait des grondements que Joker serait connecté à The Batman, mais cela ne semble pas être vrai. Mais cela semble être un univers dans lequel DC pourrait revenir.

9. Arkham – Ce sont les jeux Arkham de Rocksteady, qui incluent désormais également le prochain jeu Suicide Squad: Kill the Justice League qui est confirmé comme étant dans le même univers Arkham et une continuation de cette histoire.

10. Alternate Arkham (Gotham Knights) – En revanche, il a été confirmé que bien que Gotham Knights soit «inspiré» par le monde original d’Arkham, ce n’est pas une continuation de cette histoire mais plutôt son propre genre de dimension alternative. C’est déroutant, mais c’est ainsi qu’on dit, a sorti Oracle de son fauteuil roulant pour devenir Batwoman, par exemple.

11. Injustice – Les jeux Injustice ont leurs propres intrigues sauvages qui sont en fait assez intéressantes, surtout lorsqu’elles sont liées aux bandes dessinées. Aucun mot officiel sur Injustice 3, pour le moment, mais cela arrivera presque certainement un jour.

12. Gardiens – J’oublie sans cesse Watchmen est une propriété de DC, mais la série prescient de HBO est techniquement sur cette liste. Nous savons que le créateur original, Damon Lindeloff, ne reviendra pas pour une autre saison, mais nous ne savons pas si HBO pourrait en faire une deuxième sans lui. Il semble… très peu probable que cela se connecte à un autre univers ici.

Et ça fait douze. En ai-je manqué? Je ne compte pas non plus les projets à venir comme Sandman de Netflix, car qui sait à quoi cela sera ou ne sera pas connecté.

En revanche, je vois Marvel comme ayant:

Le MCU

Le jeu des Avengers

Le jeu Spider-Man

Le Spiderverse

Peu importe ce qui se passe avec Venom chez Sony

Un peu plus simplifié. Mais j’aime un peu plus les univers tentaculaires de DC à ce stade.

