Pouvez-vous faire des œufs durs dans votre friteuse à air? Nous avons essayé la technique virale TikTok

C’est une toute nouvelle façon de préparer des œufs durs, gracieuseté de Lainie Amoruso, une blogueuse culinaire qui aime partager des idées de repas sains avec ses abonnés sur Instagram et TikTok.

Amoruso (alias @lainiecooks) est récemment partie pour une mission de « faire refroidir à nouveau les œufs » (mais quand ont-ils jamais été cool?), Partageant un TikTok qui a été vu plus d’un million de fois, dans lequel elle révèle qu’elle a essayé-et- véritable méthode pour les œufs durs – dans sa friteuse à air.

«Mettez-le à 250 degrés pendant environ 15 minutes», ordonne Amoruso dans la vidéo. «Lorsque vous aurez terminé, vous voudrez les mettre dans un bain de glace. Cela les rend simplement plus faciles à peler.

Amoruso, qui vit à Santa Monica, en Californie, a déclaré à 45secondes.fr Food qu’elle avait l’habitude de trouver des œufs durs «caoutchouteux et trop cuits» lorsqu’elle essayait de les faire bouillir, mais en raison de leurs bienfaits pour la santé, elle voulait trouver un moyen de faire mieux œufs durs.

J’ai essayé la technique de la friteuse à air d’Amoruso, en faisant cuire mes œufs à 250 ° F pendant 15 minutes. Terri Peters

« Je pense qu’ils ont eu une mauvaise réputation au fil des ans en se basant sur la façon de les fabriquer à l’ancienne », a déclaré Amoruso. « Les œufs durs sont une source incroyable de protéines et les jaunes contiennent de la choline, qui aide votre cerveau à fonctionner au mieux. »

Amoruso a déclaré qu’elle avait essayé plusieurs températures et délais différents avant de définir la formule de l’œuf dur parfait à la friteuse à air. Et elle n’est pas seule: au cours de la dernière année, de nombreux autres blogueurs culinaires ont eu des idées similaires, compte tenu de la popularité de l’appareil.

Après la friteuse à air, les œufs sont transférés dans un bain de glace pour refroidir avant de les peler. Terri Peters

J’ai essayé cette technique désormais virale à la maison et j’ai également atteint la perfection des œufs durs.

Ma version avait un centre parfaitement jaune, pas du tout crayeux et se pelait facilement – parfaite comme collation autonome ou comme garniture pour des toasts à l’avocat, qui est l’une des façons préférées d’Amoruso de profiter des fruits de son travail.

«J’aime aussi les transformer en œufs farcis à l’avocat ou les préparer en salades d’œufs paléo», a-t-elle déclaré. « Et, je les hache et les ajoute aux salades Cobb ou aux salades simples avec de l’avocat et des œufs durs. »

Quand il s’agit de faire frire des œufs à l’air, je suis maintenant un croyant. Terri Peters

Pour Amoruso, la mise à jour d’un aliment de base pour la préparation des repas était également une question de commodité.

« Je n’aime pas passer des heures dans la cuisine, alors j’aime proposer des recettes saines avec un minimum d’ingrédients ou trouver des astuces saines pour faciliter la préparation des repas », a-t-elle déclaré. « Avec ma méthode de friture à l’air, cela prend moins de temps dans l’ensemble, il y a moins de dégâts et ils sont parfaits à chaque fois. »