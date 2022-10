Pouvez-vous encore manger des épices dont la date de péremption est dépassée ?

tant de nourriture est déjà gaspillée dans le monde chaque année. Mais qu’en est-il des épices dont la date de péremption est dépassée ?

Photo : Marion Bouteille/Unsplash

Tout d’abord, il est important de savoir que nous parlons d’épices séchées dans cet article. Certains assaisonnements tels que le poivre et les herbes italiennes que vous pouvez utiliser très souvent, tandis que le ras el hanout peut être assis là et accumuler de la poussière. Peu de choses semblent pouvoir se tromper avec les épices; après tout, ce ne sont pas de la viande ou des produits laitiers. Mais vous ne pouvez pas non plus les stocker indéfiniment. Pour les produits dont la date est périmée, avec le temps, ils perdent leur saveur. Cela aide si vous stockez les bocaux hermétiquement fermés dans un endroit sombre et frais. Et au-delà de cela, vous pouvez adhérer à ce qui suit.

Photo : Tiard Schulz/Unsplash

Les herbes moulues, comme le poivre, se conservent de deux à trois ans.

Les herbes entières, comme le poivre en grains, resteront fraîches pendant environ quatre ans.

Épices à feuilles, souvent des épices vertes, que vous pouvez utiliser pendant un à trois ans.

Les extraits, pensez à l’extrait de vanille, n’ont pas de date d’expiration.

En cas de doute, mettez quelques-unes des herbes dans votre main. Frottez et sentez-le. L’odeur est-elle moindre ? Il vaut alors mieux les jeter.