Poutine, pas Poutine : une chaîne de restaurants française clarifie son nom après avoir reçu des menaces

Après avoir reçu des menaces sur la signification de son nom ces derniers jours, une chaîne de restaurants de poutines en France tient à clarifier une chose : elle n’a absolument aucun lien avec Vladimir Poutine.

La Maison de la Poutine (« The House of Poutine » en anglais) compte quatre adresses en France, dont trois à Paris. Comme son nom l’indique, le restaurant se spécialise dans les frites enrobées de fromage en grains et de sauce, une délicatesse québécoise connue sous le nom de poutine.

Alors que l’invasion russe de l’Ukraine se poursuit, certaines personnes ont commencé à supposer (à tort) que le nom de La Maison de la Poutine est associé au président de la Russie, dont le nom de famille se traduit par « Poutine » en français.

Sur ses comptes de réseaux sociaux la semaine dernière, le restaurant a confirmé qu’il n’était « pas lié au régime russe et à son chef », après avoir reçu « des appels insultants et même des menaces » de personnes confuses.

« Notre plat est né au Québec dans les années 1950. Et les histoires sur son origine sont nombreuses. Mais une chose est sûre : la poutine a été créée par des cuisiniers passionnés qui avaient à cœur d’apporter joie et réconfort à leurs clients », écrit le restaurant dans un communiqué. déclaration.

« La Maison Poutine s’emploie depuis son premier jour à perpétuer ces valeurs et apporte aujourd’hui son soutien le plus sincère au peuple ukrainien qui lutte courageusement pour sa liberté contre le régime tyrannique russe », poursuit le communiqué.

Le co-fondateur du restaurant, Guillaume Natas, a déclaré au Parisien que les menaces arrivaient assez fréquemment dans les établissements parisiens.

« Nous avons jusqu’à cinq ou six appels par heure », a-t-il dit, expliquant qu’il n’a pas encore déposé de plainte officielle car il pense que « la police a autre chose à faire ».

Une employée du restaurant à Toulouse a déclaré à France Bleu qu’elle craignait que des personnes ne vandalisent la propriété ou n’aient recours à la violence.

Malgré les circonstances troublantes, Natas prend les choses à bras-le-corps et a un humble point de vue sur la situation dans son ensemble.

« Ce ne sont que des appels malveillants », a-t-il déclaré. « En Ukraine, il y a des gens qui se font bombarder. »

Frites Alors!, un restaurant basé à Lyon, n’a pas reçu de menaces, mais a annoncé la semaine dernière qu’il s’était senti obligé de changer le nom de sa poutine signature de « Vladimir » en « La Mère des Poutines » suite à l’invasion.

« Ciao Vladimir ! Après 32 ans, le jeu de mots choisi pour notre poutine phare n’est plus très drôle », a écrit le restaurant sur Instagram.

La semaine dernière, le restaurant québécois Le Roy Jucep a annoncé sur Facebook qu’il prévoyait de retirer temporairement le mot « poutine » de son image de marque en ligne, comme le rapporte l’Ottawa Citizen. Le message a depuis été supprimé et le site Web du restaurant indique toujours « l’inventeur de la poutine », mais son Facebook indique maintenant qu’il est l’inventeur de la « sauce au fromage frites » au lieu de la poutine.

Un restaurant d’Austin, au Texas, anciennement connu sous le nom de « Russian House », a également récemment annoncé qu’il avait supprimé le mot « russe » de son surnom.

La propriétaire, Varda Monamour, est d’origine est-européenne et a déclaré à l’affilié de NBC KXAN que cette décision était une façon de montrer sa solidarité avec l’Ukraine.

« Pour moi, le nom ne reflète pas ce que nous sommes vraiment », a-t-elle déclaré. « Et si cela attriste ou fait souffrir les autres, nous pensons simplement que cela doit être » La Maison « – la maison pour tout le monde. La maison où les gens peuvent entrer et profiter d’un bon repas et se concentrer sur de bonnes choses et quelque chose qui nous apporte ensemble, ne nous sépare pas. »