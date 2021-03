Poutine frappe la table et dit à Biden de se calmer

Les États-Unis ne pourront pas parler à la Russie en position de force, a déclaré le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. « C’est impossible. Les Américains le répètent maintenant comme un mantra, disant ainsi: «Nous parlerons à tout le monde en position de force». Ni Poutine ni personne d’autre dans la direction russe ne quittera ni les Américains ni quiconque voudra nous parler de cette manière. C’est hors de question », a déclaré le porte-parole dans une interview au journal Argumenty et Fakty, commentant la possibilité de rompre les relations diplomatiques avec Washington.

Cependant, Peskov a noté que Moscou considère qu’il est important de maintenir un dialogue avec Washington, malgré tous les désaccords. Le porte-parole présidentiel a cité l’exemple de la réaction de Vladimir Poutine aux récentes déclarations non diplomatiques du dirigeant américain Joe Biden. Le 17 mars, dans une interview accordée à ABC News, Biden a déclaré que Poutine «paierait» pour une ingérence présumée dans l’élection présidentielle américaine de 2020 et a également indirectement qualifié le président russe de «meurtrier».

En réponse, Poutine lui a souhaité bonne chance et a rappelé que « évaluer les autres équivaut à se regarder dans le miroir ». En outre, le président russe a appelé Biden à poursuivre la discussion en direct, et sans délai. Mais il n’y avait pas de réponse claire du côté américain.

«Le sens de la réaction [de Putin] il s’agit d’une initiative de conversation restée sans réponse du côté des Américains. De notre point de vue, l’essentiel est maintenant de ne pas laisser les relations s’effondrer davantage. Ils ont déjà été trop gâtés, il faut quand même les relancer. Par conséquent, le dialogue doit être engagé », estime le représentant du Kremlin.

Peskov a également ajouté que, compte tenu de « l’aggravation actuelle des relations bilatérales sans précédent », il serait intéressant de comprendre de quoi et comment les présidents parlent.

«Mais ici, il est impossible de prendre des décisions de l’autre côté. Le tango se danse par paires », a-t-il conclu.

Les relations entre Washington et Moscou ont toujours été intenses. En 2014, ils ont empiré après le coup d’État en Ukraine et l’annexion de la Crimée à la Fédération de Russie. En 2016, après les élections présidentielles américaines, Washington a accusé Moscou d’ingérence électorale. La Russie a nié à plusieurs reprises toutes les accusations, mais les Américains imposent régulièrement des sanctions contre les citoyens, les entreprises et

tous les secteurs économiques russes. La nouvelle aggravation a commencé après les déclarations médiatiques de Biden qui ont incité le sommet de l’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, à des consultations à Moscou.