Poutine annonce une politique de boomerang; frappé, pris

Le discours de Poutine à l’Assemblée fédérale russe – véritable communication de l’État de la Nation – était un coup d’État de judo qui a particulièrement étonné les faucons de la sphère atlantique.

«L’Occident» n’était même pas mentionné par son nom. Seulement indirectement, ou par une métaphore délicieuse, le livre de la jungle de Kipling. La politique étrangère n’a été abordée qu’à la fin, presque comme une réflexion de dernière minute.

Pendant une bonne partie d’une heure et demie, Poutine s’est concentré sur les problèmes domestiques, détaillant une série de politiques qui incombent à l’État russe pour aider ceux qui en ont besoin – familles à faible revenu, enfants, mères célibataires, jeunes professionnels, les moins privilégié – par exemple, les contrôles de santé universels, jusqu’à la possibilité d’un revenu universel dans un proche avenir.

Bien entendu, il fallait également s’attaquer à l’état très instable des relations internationales actuelles. La manière concise qu’il a choisi de le faire, pour contrer la russophobie prédominante dans la sphère atlantique, était tout à fait évidente.

Tout d’abord, l’essentiel. La politique de la Russie « est de garantir la paix et la sécurité pour le bien-être de nos citoyens et pour le développement stable de notre pays ».

Cependant, si « quelqu’un ne veut pas … de dialogue et préfère un ton égoïste et arrogant, la Russie trouvera toujours un moyen de maintenir sa position ».

Il a souligné « la pratique de sanctions économiques illégales et politiquement motivées », la reliant à « quelque chose de beaucoup plus dangereux » rendu invisible dans le récit occidental: « la récente tentative d’organiser un coup d’État en Biélorussie et l’assassinat du président de ce pays » . Poutine a tenu à souligner que « toutes les frontières ont été franchies ».

Le complot pour tuer Loukachenko a été découvert par les services de renseignement russes et biélorusses – qui ont arrêté plusieurs acteurs, soutenus, bien sûr, par les services de renseignement américains. Le département d’État américain, comme prévu, a nié toute implication.

Poutine: «Il convient de souligner les aveux des participants détenus dans le complot selon lequel un blocus à Minsk était en préparation, y compris les infrastructures et les communications de la ville, la fermeture totale de tout le réseau électrique de la capitale de la Biélorussie. Soit dit en passant, cela signifie des préparatifs pour une cyberattaque massive. »

Et cela conduit à une vérité très inconfortable: « Il semble que ce n’est pas un hasard si nos collègues occidentaux ont rejeté avec désinvolture de nombreuses propositions du côté russe d’instaurer un dialogue international dans le domaine de l’information et de la cybersécurité. »

« Asymétrique, rapide et dur »

Poutine a noté comment « attaquer la Russie » est devenu « un sport, un nouveau sport, pour ceux qui font les déclarations les plus fortes ». Puis il a cité Kipling: la Russie est attaquée par tout et par rien sans raison. Et, bien sûr, toutes sortes de petits Tabaquis [chacais] survoler Shere Khan [o tigre] – s’était passé comme dans le livre de Kipling – hurlant et prêt à rendre service à son souverain. Kipling était un grand écrivain.

La métaphore – stratifiée – est encore plus évidente lorsqu’elle évoque le Grand Jeu Géopolitique du XIXe siècle entre les empires britannique et russe, dont Kipling était le protagoniste.

Poutine a souligné une fois de plus que «nous ne voulons pas brûler des ponts. Mais si quelqu’un interprète nos bonnes intentions comme de l’indifférence ou de la faiblesse et a l’intention de brûler complètement ces ponts ou de les faire sauter, il doit se rendre compte que la réponse de la Russie sera asymétrique, rapide et dure.

C’est la nouvelle loi de la jungle géopolitique – soutenue par M. Iskander, M. Kalibr, M. Avangard. M. Peresvet, M. Khinzal, M. Sarmat, M. Zircon et d’autres messieurs respectés, hypersoniques et pas seulement, plus tard loués, selon le dossier. Ceux qui piquent l’Ours au point de menacer «les intérêts fondamentaux de notre sécurité regretteront ce qu’ils ont fait, car ils n’ont rien regretté depuis longtemps».

Les développements étonnants de ces dernières semaines – le sommet sino-américain en Alaska, le sommet Lavrov-Wang Yi à Guilin, le sommet de l’OTAN, l’accord stratégique Iran-Chine, le discours de Xi Jinping au forum de Boao – convergent désormais dans un nouveau réalité grossière et dure: l’ère du Léviathan unilatéral qui impose sa volonté de fer est révolue.

Pour les russophobes qui ne comprennent toujours pas le message, un Poutine calme, calme et contrôlé a été contraint d’ajouter: «Bien sûr, nous avons assez de patience, de responsabilité, de professionnalisme et de confiance en nous pour corriger notre position et notre bon sens en ce qui concerne faire des décisions. Mais j’espère que personne ne songe à franchir la ligne rouge russe. Et où qu’ils aillent, nous serons celui qui déterminera dans chaque cas ».

Revenant à la realpolitik, Poutine a une fois de plus dû souligner la «responsabilité particulière» des «cinq États nucléaires» d’analyser sérieusement «les questions liées à l’armement stratégique». La question reste ouverte de savoir si l’administration Biden-Harris sera d’accord – derrière laquelle se cache un mélange toxique de néoconservateurs et d’impérialistes humanitaires.

Poutine: «L’objectif de ces négociations est peut-être de créer un environnement de coexistence sans conflit basé sur une sécurité égale, en ce qui concerne non seulement les armes stratégiques mais aussi les missiles balistiques intercontinentaux, les bombardiers lourds et les sous-marins, mais aussi, je voudrais souligner , tous systèmes d’acteurs offensifs et défensifs capables d’exécuter des tâches stratégiques, quel que soit leur équipement.

Tout comme la communication de Xi au forum de Boao s’adressait spécialement aux pays du Sud, Poutine a souligné que «nous élargissons les contacts avec nos partenaires les plus proches de l’Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS, de la Communauté des États indépendants et des alliés de l’Organisation. du traité de sécurité collective »et a salué« les projets conjoints dans le cadre de l’Union économique eurasienne », considérés comme« des instruments pratiques pour résoudre les problèmes de développement national ».

En bref: une véritable intégration, suivant le concept russe de «Grande Eurasie».

« Tensions pour atteindre les niveaux du temps de guerre »

Maintenant, comparez tout ce qui précède avec le décret de la Maison Blanche déclarant une «urgence nationale» pour «faire face à la menace russe».

Ceci est directement lié au président Biden – en fait, le petit groupe qui lui dit quoi faire, par le biais d’un casque et d’un télépoint – promettant au président Zelensky de l’Ukraine que Washington «prendrait des mesures» pour soutenir la volonté de Kiev de reconquérir le Donbass et le Crimée.

Il y a plusieurs problèmes problématiques avec ce décret. En fait, il refuse à tout ressortissant russe tous les droits sur sa propriété aux États-Unis. Tout résident américain peut être accusé d’être un agent russe impliqué dans le sabotage de la sécurité américaine. Un sous-alinéa (C), détaillant «les actions ou politiques qui sapent les procédures ou les institutions démocratiques aux États-Unis ou à l’étranger», est trop vague pour permettre de l’utiliser pour éliminer tout journalisme soutenant les positions de la Russie sur les questions internationales.

Achats d’obligations OFZ [1] Les Russes ont été sanctionnés, ainsi que l’une des sociétés impliquées dans la production du vaccin Spoutnik V. Mais un avantage supplémentaire de cette sanction pourrait bien être que, à partir de maintenant, tous les citoyens russes, y compris les binationaux, peuvent être interdits d’entrée Territoire américain sauf ceux avec une autorisation spéciale rare en plus du visa ordinaire.

Le quotidien russe Vedomosti a souligné que, dans cette atmosphère paranoïaque, les risques pour les grandes entreprises comme Yandex ou Kaspersky Lab augmentent considérablement. Malgré cela, ces sanctions ont été reçues sans surprise à Moscou. Le pire reste à venir, selon les informations des cercles voisins de Washington: deux plans de sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2 déjà approuvés par le département américain de la Justice.

Le point crucial est que ce décret met en fait tout le monde à dénoncer les positions politiques de la Russie comme potentiellement menaçantes «la démocratie américaine».

Comme l’a noté l’analyste Alastair Crooke, il s’agit « d’une procédure normalement réservée aux citoyens des États ennemis en temps de guerre ». Crooke ajoute: «Les faucons américains intensifient intensément le défilé contre Moscou. Les tensions et la rhétorique atteignent des niveaux de guerre ».

La question reste ouverte de savoir si l’État-nation de Poutine sera sérieusement examiné par le groupe de fous toxiques de néoconservateurs et d’impérialistes humanitaires, déterminés à déranger simultanément la Russie et la Chine.

Mais le fait est que quelque chose d’extraordinaire a déjà commencé à se produire: une sorte de «fin de montée».

Même avant la communication de Poutine, il semble que Kiev, l’OTAN et le Pentagone aient perçu le message implicite dans le mouvement de la Russie de deux armées, des divisions massives de batteries d’artillerie et des divisions aéroportées vers les frontières du Donbass et la Crimée – sans parler des moyens navals importants déplacés de la Mer Caspienne à la mer Noire. L’OTAN ne pouvait même pas rêver de suivre cela.

Les faits dans plusieurs domaines sont significatifs. Paris et Berlin étaient terrifiés par une possible confrontation directe de Kiev contre la Russie et cherchaient furieusement à l’empêcher, en contournant l’Union européenne et l’OTAN.

Puis quelqu’un – peut-être Jake Sullivan – a dû chuchoter dans le casque Crash Test Dummy [2] que vous ne pouvez pas vous promener en insultant un chef d’État important et attendre de maintenir la «crédibilité» mondiale. Ainsi, après l’appel déjà célèbre «Biden» à Poutine, une invitation au sommet sur le changement climatique est apparue, dans laquelle les promesses grandioses sont principalement rhétoriques, puisque le Pentagone continuera d’être la plus grande entité polluante de la planète Terre.

Washington a peut-être trouvé un moyen de maintenir au moins un lieu de rencontre pour un dialogue ouvert avec Moscou. Dans le même temps, Moscou ne se fait aucune illusion sur la fin du drame Ukraine / Donbass / Crimée. Même si Poutine n’a pas fait référence à cela dans l’état de la nation. Et même si le ministre de la Défense Shoigu a ordonné une désescalade.

Andrei Martyanov, toujours d’une valeur inestimable, a souligné avec satisfaction le «choc culturel lorsque Bruxelles et DC ont commencé à soupçonner que la Russie ne« voulait »pas l’Ukraine. Ce que la Russie veut pour ce pays, c’est qu’il pourrisse et éclate sans que les excréments de cette implosion atteignent la Russie. Le fait que l’Occident paie pour nettoyer ce secteur fait également partie des plans russes pour le Bantoustan ukrainien.

Le fait que Poutine n’ait même pas fait référence à Bantoustan dans son discours confirme cette analyse. En ce qui concerne les «lignes rouges», le message implicite de Poutine reste le même: une base de l’OTAN sur le flanc ouest de la Russie ne sera tout simplement pas tolérée. Paris et Berlin le savent. L’Union européenne est dans le déni. L’OTAN refusera toujours de vous reconnaître.

Nous revenons toujours à la même question cruciale: celle de savoir si Poutine parviendra, contre toute difficulté, à faire un mouvement combiné Bismarck-Sun Tzu et à créer une entente germano-russe durable et chaleureuse (quelque chose de très différent d’une «alliance»). Le pipeline Nordstream 2 est un rouage essentiel dans le rouage – et c’est ce qui exaspère les faucons de Washington.

Quoi qu’il arrive ensuite, le rideau de fer 2.0 est installé à toutes fins pratiques et ne disparaîtra pas de sitôt. Il y aura plus de sanctions. Tout a été utilisé contre l’ours, sauf pour une guerre houleuse. Il sera très intéressant de voir comment et par quels moyens Washington s’engagera dans un « processus de réduction de l’escalade diplomatique » avec la Russie.

Le pouvoir hégémonique peut toujours trouver un moyen de lancer une vaste campagne de relations publiques et finir par revendiquer le succès diplomatique en «dissolvant» l’impasse. Eh bien, cela va certainement au-delà d’une guerre houleuse. De plus, les modestes aventuriers du Livre de la Jungle étaient prévenus: si vous essayez quelque chose d’amusant, soyez prêt à affronter quelque chose «d’asymétrique, rapide et dur».