Poursuite intentée contre Google pour avoir été surestimée avec Stadia

Un procès contre Google pour avoir été exagéré avec Stadia montre qu’en effet, le poisson meurt par la bouche.

Parfois (ou presque toujours) la vente de tabac est gratuite. Cela se passe en politique mais aussi dans les jeux vidéo. Sinon, laissez-les parler à Kojima ou aux gars de Big G, Id Software ou Bungie. Parce qu’un Accuse Google d’avoir abusé de Stadia. Et oui, le mot correct est celui-ci: «exagéré».

Grâce à ClassAction.org, nous avons pu découvrir en quoi consistait ce procès contre des entreprises. En gros, et en guise de résumé, car ils n’étaient pas assez clairs sur le sujet des résolutions de Google Stadia. Allez, ils n’arrêtaient pas de dire comment les jeux allaient être vus et à la fin ce n’était pas comme ça.

Dans sa forme longue, il dit littéralement que les entreprises:

a induit les joueurs en erreur en affirmant, à la veille du lancement de Stadia en novembre 2019, que le service basé sur le cloud et sans console était plus puissant que la Xbox One X de Microsoft et la PlayStation 4 Pro de Sony combinés, et que tous les jeux Stadia pouvaient être joués en Résolution 4k.

Mensonges?

Cela n’a finalement pas été le cas. Et à titre d’exemple, le recours collectif apporte plusieurs éléments de preuve. Le premier est que Google lui-même a abaissé les attentes des résolutions juste avant le lancement de la console virtuelle, blâmant la connexion de l’utilisateur. Mais il n’a nié ni fait aucune déclaration claire.

Les entreprises qui ont dit que nous pouvions voir Red Dead Redemption 2, Doom Eternal ou Destiny en 4K. Finalement la chose n’a pas été comme ça et, en plus, selon la demande, Google continue sans prévenir de cela dans les jeux lorsque vous les achetez. Allez, ni avec de bonnes connexions, ces résolutions ne sont atteintes, ni Google en avertit et les entreprises l’exagèrent dans les pages d’achat de la console et de la promotion Google Stadia.

En conséquence, il semble que ce procès envahisse les services juridiques américains depuis octobre 2020. Va-t-il prospérer? Restera-t-il sur la route? Qui sait, mais un serveur opte pour du pop-corn. Voyons si mentir coûte cher à la fois.