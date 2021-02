Pourquoi Zack Snyder a dit qu’il était impossible pour Warner Bros. de publier la coupe Snyder inachevée

Warner Bros. voulait à l’origine produire une coupe intacte et brute de Justice League de Zack Snyder sur HBO Max. Snyder a refusé et a déclaré qu’il préférait que le film reste inédit, car il ne faisait pas entièrement confiance à leurs motivations. Lorsque le réalisateur a quitté le tournage du film de 2017 pour la dernière fois, il a pris son ordinateur portable avec la coupe inachevée avec lui. C’était en noir et blanc et il y avait peu ou pas d’effets visuels, ainsi que des images manquantes. Comme Snyder l’a toujours affirmé, sa coupe était en effet réelle, elle n’était tout simplement pas prête à être rendue publique sous cette forme.

Dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, Zack Snyder a parlé franchement de son départ Ligue de justice derrière et passer du temps avec sa famille après une tragédie. Alors que son raisonnement pour partir a atteint un statut presque mythique, l’histoire du retour de Warner Bros. est tout aussi intéressante. Le mouvement #ReleaseTheSnyderCut ne pouvait plus être ignoré et Warner Bros. le savait, alors ils ont approché le réalisateur pour sortir le Snyder Cut sur HBO Max, que tout le monde connaît maintenant.

Cependant, selon Zack Snyder, Warner Bros. voulait simplement publier les images brutes et intactes de son ordinateur portable sur HBO Max. « Je me suis dit: » C’est un non, c’est un non difficile « », se souvient Snyder. « Et ils se disent: ‘Mais pourquoi? Vous pouvez simplement monter le premier montage.' » Snyder, qui s’est battu avec le studio pendant des mois tout en faisant Ligue de justice ne faisait pas entièrement confiance à la motivation du studio pour revenir vers lui. Snyder avait ceci à dire lorsqu’on lui a demandé de ne pas vouloir publier les images brutes.

« Je vais, ‘Voici pourquoi. Trois raisons: Premièrement, vous vous débarrassez d’Internet, ce qui est probablement votre principale raison de vouloir faire ça. Deuxièmement, vous vous sentez justifié pour faire les choses bien, je suppose, sur certains Et puis trois, vous obtenez une version merdique du film que vous pouvez pointer et dire: « Tu vois? Ce n’est pas si bon de toute façon. Alors peut-être que j’avais raison. » J’étais comme, aucune chance. Je préférerais que la coupe Snyder soit une licorne mythique pour tous les temps. «

Zack Snyder et Warner Bros. ont pu parvenir à un accord, qui a permis au réalisateur de reprendre le contrôle créatif complet au lieu de recevoir un paiement. Snyder a été payé pour la première coupe du film et a estimé que transmettre sa vision initiale aux fans était de la plus haute importance. «Je ne suis pas payé», dit-il. « Je ne voulais être redevable à personne, et cela m’a permis de garder mes pouvoirs de négociation avec ces gens assez forts. »

En fin de compte, Zack Snyder pense que Warner Bros. a mis 70 millions de dollars supplémentaires pour annuler ce que Joss Whedon a fait et terminer ce qu’il a commencé. Maintenant, les fans de DC sont à moins d’un mois de voir la vision que Snyder avait depuis le début, et cela dure plus de 4 heures. À l’origine, Warner Bros. a demandé que Snyder n’utilise que 2 heures de temps d’écran, ce qu’il ne pensait pas faisable, alors Joss Whedon est venu et a rendu cela possible. Ainsi, les fans auront désormais une bonne dose de nouveau contenu à dévorer. L’interview avec Zack Snyder a été initialement menée par Vanity Fair.

