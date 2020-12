Pourquoi YouTuber Gabi DeMartino a-t-il été suspendu de OnlyFans?

La créatrice de contenu YouTube Gabi DeMartino, une influenceuse de 25 ans avec plus de 3 millions d’abonnés qu’elle qualifie de «bébés fantaisie», a récemment désactivé son compte OnlyFans après avoir partagé une vidéo que de nombreux fans jugeaient inappropriée (ou bien pire).

La star des médias sociaux, qui a fait une apparition dans le clip d’Ariana Grande pour «Thank U, Next», a été accusée d’avoir distribué du contenu douteux se présentant comme une petite fille sur OnlyFans – une plate-forme principalement utilisée pour les photos adultes et racées.

Gabi DeMartino | Images de Jared Siskin / GC

DeMartino a publié un clip vidéo controversé à domicile

Les fans ont été immédiatement irrités lorsque DeMartino a envoyé un message à ses abonnés avec une vidéo verrouillée d’elle-même en tant que jeune enfant. Ses abonnés OnlyFans pouvaient «déverrouiller» la vidéo, qui était simplement sous-titrée «ne mettra pas ma culotte», pour 3 €.

BuzzFeed News rapporte que le clip vidéo en question durait 35 secondes et présentait DeMartino avec sa famille alors qu’elle était âgée de trois ans. Les critiques ont déclaré avoir été choqués de voir DeMartino soulever sa robe et sauter de haut en bas.

Immédiatement, DeMartino a suscité de nombreuses critiques pour le partage du clip. Les abonnés ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à voir une vidéo d’un enfant après avoir lu une légende aussi provocante.

Des YouTubers comme Smokey Glow se demandaient si la vidéo de DeMartino était même légale, notamment parce qu’elle était distribuée sous forme de contenu payant sur une plateforme principalement axée sur le divertissement pour adultes et le travail du sexe. Certains fans ont même accusé l’influenceur de vendre de la pornographie juvénile.

Gabi DeMartino | Gary Gershoff / Getty Images

OnlyFans a expulsé l’influenceur de sa plateforme

Au début, DeMartino a essayé de défendre ses actions, disant aux fans qu’elle était juste «trolling» et utilisant le clickbait comme une blague. La jeune femme de 25 ans a déclaré à Insider qu’elle était déconcertée par la réponse extrêmement négative.

Le sosie d’Ariana Grande a écrit sur Twitter qu’il s’agissait simplement d’une vidéo personnelle qu’elle trouvait drôle – rien de plus. Admettant qu’elle n’y avait pas réfléchi à fond, DeMartino a soutenu qu’elle utilisait son compte OnlyFans comme une page «finsta» pour des fans et des amis dévoués – pas comme un lieu pour du contenu sexuel.

Mais de nombreux fans ne pensaient pas que ses motivations étaient entièrement innocentes. Si DeMartino avait voulu publier une vidéo innocente, ils se sont demandé pourquoi la jumelerait-elle avec une légende aussi suggestive?

Selon Insider, OnlyFans a pris les choses en main en désactivant le compte de DeMartino.

« Le compte en question est désactivé pour violation des conditions d’utilisation d’OnlyFans », ont déclaré les représentants d’OnlyFans dans un communiqué.

Le YouTuber a émis plusieurs excuses après le scandale

Alors que la critique s’intensifiait, DeMartino a cessé de se défendre avec autant de véhémence et a commencé à s’excuser sur plusieurs plateformes de médias sociaux.

Le 1er décembre, elle a écrit sur Twitter de la débâcle: «la vidéo était un moment familial de retour loufoque que je voulais partager avec mes seuls fans personnels. Je suis désolé que cela n’ait pas été complètement pensé, je m’excuse. La vidéo est en panne maintenant, je suis à nouveau désolé si cela s’est mal passé. «

Dans une vidéo YouTube du 3 décembre, l’influenceuse des médias sociaux s’est excusée pour son «manque de jugement» et ses «mauvaises décisions», qualifiant le scandale de «problème très, très grave». Pourtant, elle a insisté sur le fait que la légende de la vidéo personnelle était censée être drôle et qu’elle n’avait pas taquiné les abonnés avec un contenu suggestif délibérément. Maintenant, a déclaré la YouTuber, elle a réalisé que ce n’était «pas drôle du tout».

«Jamais en un million d’années je n’ai pensé que quelque chose que je pensais si innocent pouvait être regardé d’une manière aussi moche», a-t-elle dit, ajoutant qu’elle était «vraiment désolée» pour quiconque aurait pu être blessé ou offensé.

«Ça fait vraiment mal de savoir la douleur que j’ai causée à tant de gens», a déclaré l’influenceuse, admettant que le message reflétait mal à la fois son caractère et son jugement.

Gabi DeMartino | Images de Jared Siskin / GC

Tous les fans de DeMartino n’ont pas accepté ses excuses

Certains fans de DeMartino semblaient accepter son explication, mais beaucoup d’autres ne l’ont pas achetée.

«Vous ne pensiez pas que ce serait vu de cette façon?» un critique a écrit dubitatif. « Pourtant, vous lui avez donné un titre torride sur ONLYFANS? »

D’autres ont appelé l’influenceur à rendre des comptes. Un intervenant s’est exclamé: «Elle doit faire face aux conséquences. Si c’était quelqu’un qui n’était pas célèbre, ils auraient sûrement été arrêtés maintenant ?? »

La critique de DeMartino fait suite à plusieurs controverses liées à OnlyFans, alors que des célébrités rejoignent la plate-forme dans le but de capitaliser sur leur renommée existante. Plus récemment, Bella Thorne a suscité la colère des fans et des créateurs d’OnlyFans pour avoir publié ce que certains considéraient comme du contenu «arnaque» ou «clickbait».