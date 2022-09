Pourquoi y a-t-il tant de sauts dans le temps dans « La Maison du Dragon » ?

Les premiers épisodes de « House of the Dragon » Ils ont inclus plusieurs sauts dans le temps, contrairement à « Game of Thrones », qui racontait son histoire de manière linéaire. Bien que cela ne soit pas courant dans les futurs épisodes de la nouvelle série HBO Max, ils sont produits pour une raison importante.

Les sauts dans le temps dans la fiction réalisée par Clare Kilner, Geeta Patel, Miguel Sapochnik et Greg Yaitanes grandissent à chaque chapitre. « The Rogue Prince », le deuxième épisode de la première saison, a commencé six mois après la première, c’est-à-dire que le duel du roi Viserys I et de la princesse Rhaenyra Targaryen pour la mort d’Aemma Arryn n’a pas été montré.

Alors qu’entre le deuxième et le troisième chapitre, trois ans se sont écoulés. Par conséquent, Viserys était déjà marié à Alicent Hightower, avec qui il avait un fils de deux ans et en attendait un autre. Mais ce n’est pas tout, un saut dans le temps de 10 ans est prévu environ à mi-parcours de la première saison de « Maison du Dragon”.

À ce stade, les actrices Milly Alcock et Emily Carey, qui joueront respectivement Rhaenyra et Alicent, seront remplacées par Emma D’Arcy et Olivia Cooke, qui joueront les versions adultes de ces personnages.

Viserys portant son fils Aegon dans la première saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO Max)

POURQUOI Y A-T-IL AUTANT DE SAUTS DANS LE TEMPS DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Bien que ces sauts dans le temps puissent prêter à confusion, ils sont nécessaires car, Bien que la préquelle de « Game of Thrones » se concentre sur la Danse avec les dragons, elle nécessite le contexte avant la guerre civile entre les Targaryen par la succession au Trône de Fer.

Le premier versement deMaison du Dragon » doit explorer 30 ans d’histoire avant le début de la Danse avec les Dragons, c’est-à-dire du Grand Conseil de 101 AC à la mort du roi Viserys Ier en 129 AC.

Cependant, à partir de ce moment, aucun saut de temps significatif n’est attendu, puisque les batailles entre les partis Targaryen Vert et Noir ne durent que de 129 AC à 131 AC.

Screen Rant suggère que la première saison de «Maison du Dragon » pourrait se terminer par le couronnement séparé d’Aegon et de Rhaenyra en tant que nouveaux rois de Westeros, par conséquent, le prochain épisode commencerait avec les deux parties recrutant les différentes maisons du royaume comme alliés.