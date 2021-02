Pourquoi y a-t-il des rappeurs dans le Rock and Roll Hall of Fame? | 45S

Comme chaque année, le Rock N ‘Roll Hall of Fame ré-annonce ses nominés pour entrer dans le célèbre musée considéré comme l’un des moments les plus marquants pour un musicien. Une digne reconnaissance de sa carrière et qui restera comme un héritage au monde. Pouvez-vous imaginer quel sentiment vous auriez si vous saviez que vos œuvres resteront pour les générations futures comme un héritage vivant?

Cependant, il y a un détail qui n’est pas passé inaperçu: l’inclusion du rap. Stix Zadinia, batteur du groupe « parodique » Steel Panther, s’est exprimé clairement et directement sur cette question dans une interview, montrant son mécontentement.

« Vous parlez de Rock and roll, mais vous avez des artistes de hip hop sur cette liste, et vous n’avez pas d’artistes de lourd métal… Je veux dire, comment ne pas inclure Judas Priest et Iron Maiden dans le Rock and Roll Hall of Fame? «

C’est incroyable. Donc, vous avez Pearl Jam dans le Hall of Fame, mais vous n’avez pas Judas Priest, qui a commencé dans les années 70 et continue toujours. C’est embarrassant. Et je ne porte pas atteinte à Pearl Jam, mais je fais référence au fait que Priest et Maiden ont tout fait pour le genre musical dans lequel ils sont et ont été négligés. «

En 2021, les artistes nominés au Rock Hall of Fame sont:

Parmi les artistes nominés cette année figurent Carole King, Chaka Khan, Devo, Dionne Warwick, Fela Kuti (créateur d’afrobeat), Foo Fighters, Iron Maiden, Kate Bush, Mary J.Blige, New York Dolls, Rage Against the Machine, The Go-Go’s, Tina Turner, Todd Rundgren et Les les rappeurs LL Cool J et JAY-Z.

Rôle du hip-hop au Rock and Roll Hall of Fame

Vu le nom, la confusion est compréhensible et on se demande pourquoi mettre le rap dans un musée clairement dédié au rock? La réponse est la suivante:

L’organisation n’a pas officiellement déclaré l’inclusion des rappeurs, cependant, son site Internet indique que le seul « critère formel » pour choisir les nominés est que les artistes ont au moins 25 ans de carrière après avoir sorti leur premier album.

Le site Web lit également:

«L’une des nombreuses fonctions de la Fondation est reconnaître les contributions de ceux qui ont eu un impact significatif sur l’évolution, le développement et la perpétuation du rock and roll en les intronisant au Temple de la renommée.

Terry Stewart, président du Rock & Roll Hall of Fame and Museum et également membre du comité de nomination, explique les critères plus en détail dans une lettre aux fans. Là, il fait remarquer que la contribution et l’impact de l’artiste dans la société sont valorisés quel que soit le genre qu’il joue.

Ils reconnaissent également que la sélection est une décision totalement subjective de la part des membres du jury de la fondation, composé d’historiens et de membres de l’industrie musicale:

«Nomination et intronisation au Hall of Fame Ce n’est pas une question de popularité, de ventes de disques, de quel label est le groupe ou tout autre chose que le processus ci-dessous. L’amour, l’évaluation et l’impact de tout artiste sont des questions subjectives auxquelles les proposants et les électeurs doivent répondre. Contrairement au baseball, au soccer, au basketball ou au hockey, les statistiques ne sont pas pertinentes », dit-il.

«… Les candidats sont revus et discutés en relation avec son impact sur cette musique que nous appelons généralement rock and roll. L’innovation et l’influence de ces artistes sont également essentielles. Les disques d’or, les succès, le numéro un et des millions de vendeurs ne sont vraiment pas des normes d’évaluation appropriées.

Indépendamment de ce qui précède, il faut reconnaître que le rap et le rock sont des genres qui vont très bien de pair. Des échantillons de rock au hip-hop, des sous-genres comme le punk hardcore ou le nu metal et d’innombrables collaborations.

Des groupes comme Limp Bizkit, Rage Aginst The Machine, The Clash, Red Hot Chili Peppers, Faith No More et de nombreux autres groupes attestent que lorsque les deux styles se rejoignent, ils sont une bombe à succès. N’avez-vous pas tapé et chanté « Numb », « Nookie », « Killing in the Name » « Give it Away » ou « Walk This Way » avec Run DMC?

Ce sont les rappeurs intronisés jusqu’à présent dans le Rock N Roll Hall of Fame.

Ce n’est pas la première fois que le rap est intronisé au Rock N Roll Hall of Fame. Les artistes aiment Le notoire BIG Oui Tupac Shakur ou des groupements comme Run-DMC, NWA et Public Enemy ils ont déjà été inclus dans les éditions précédentes.

Il y a plus de choses qui nous unissent que celles qui nous séparent. Le rap et le rock sont deux genres qui vont de pair et que de nombreux artistes des deux genres doivent être reconnus pour le grand héritage qu’ils nous ont laissé.