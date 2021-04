Pourquoi Wonder Woman 1984 aux côtés des fans et des critiques de DC selon Connie Nielsen

Après le succès éclatant de 2017 Wonder Woman, la cinéaste Patty Jenkins a reçu la pleine liberté de Warner Bros.pour faire le prochain film de la série complètement selon sa vision personnelle. Le résultat étaitWonder Woman 1984, qui a été publié fin 2020 sur HBO Max après une série de retards, à des critiques majoritairement mitigées. Connie Nielsen, qui a joué le rôle de la reine des Amazones Hippolyta dans le film, a déclaré dans une récente interview que le fait que Wonder Woman 1984 ne pouvait pas ouvrir dans les salles a mis une pression injuste sur le projet.

« Je pense que Patty a cette vision extraordinaire. Et cela a dû être incroyablement douloureux de ne pas pouvoir avoir une sortie normale et d’avoir votre sortie mélangée encore et encore, en ressentant cet énorme poids sur vos épaules pour un assez gros film à succès, que vous êtes censé rapporter le bacon à l’entreprise, et vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas ouvrir le film. «

La raison principale des critiques négatives pour Wonder Woman 1984 avait beaucoup à voir avec l’histoire que Jenkins a choisi de raconter. La caractérisation de la princesse Diana alias Wonder Woman semblait avoir été consciemment éloignée de son personnage de guerrière, dans la mesure où Diana fait tout son possible pour ne jamais utiliser son épée ou toute autre arme à l’exception de son lasso doré.

Ensuite, il y a eu l’apogée du film, qui a vu Diana sauver la situation non pas en battant l’ennemi au combat, mais en appelant tout le monde dans le monde à renoncer à leurs souhaits en même temps. Selon Connie Nielsen, cette approche pacifiste de la résolution de problèmes était quelque chose de nouveau dans le genre des super-héros, ce qui, avec les longs retards dans sa sortie, a rendu les fans plus critiques à l’égard de Wonder Woman 1984 ce qui était justifié.

« Je pense que ce qui se passe psychologiquement, c’est que beaucoup de films comme celui-là entrent ensuite dans ce territoire peu sûr où ils doivent être jugés qui ne se seraient normalement pas produits. Le fait qu’il ait été déplacé tant de fois, le met sous examen. il ne méritait pas. Il sera aussi, en tant que deuxième film, toujours comparé à celui d’avant … Beaucoup de gens étaient tellement disposés à critiquer certains éléments au lieu de le voir dans son ensemble. Et je pense que comme dans son ensemble, tout ce qui se passe dans ce film a beaucoup de sens. Cela a beaucoup de sens, et je pense que c’est un beau film. «

La reine Hippolyta reviendra dans le prévu Amazones projet dérivé que Jenkins est en train de développer, ainsi que le troisième volet du Wonder Woman franchise que le cinéaste s’apprête également à diriger. Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est maintenant dans les salles. Le film est maintenant en version numérique et sera disponible sur 4K UHD, Blu-ray et DVD le 30 mars. DenofGeeks a été le premier à rapporter cette nouvelle.

