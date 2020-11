Pourquoi Winston et Maggie seront votre nouveau couple préféré

Bien avant le L’anatomie de Grey Première de la saison 17, Ellen Pompeo a appelé Maggie Pierce (Kelly McCreary) et Winston Ndugu (Anthony Hill) son nouveau couple préféré – mais seront-ils à la hauteur du titre? Cela regarde certainement de cette façon. Récemment, McCreary et Hill ont taquiné le scénario incroyablement doux de Maggie et Winston quand L’anatomie de Grey Retour.

Comment Maggie Pierce et Winston Ndugu se sont-ils rencontrés sur «Grey’s Anatomy»?

Maggie et Winston se sont rencontrés avant L’anatomie de Grey Saison 16. Winston était le résident de Maggie à Tufts. Puis dans l’épisode intitulé «Love of My Life», le couple s’est reconnecté lors d’une conférence médicale à Los Angeles.

À la grande surprise de Maggie, Winston a admis qu’il avait le béguin pour elle alors qu’ils étaient collègues. Ainsi, le couple a saisi la journée et s’est finalement connecté. Mais les étincelles entre Maggie et Winston étaient bien plus qu’une simple aventure. Les chirurgiens se sont connectés à un niveau plus profond, en particulier parce qu’ils ont tous deux perdu des membres de leur famille à cause du cancer.

Pendant ce temps, Winston a clairement indiqué qu’il voulait continuer une relation avec Maggie. À un moment donné, il a même proposé de déménager de Boston à Seattle. Mais finalement, la romance a été suspendue. Puis en août 2020, L’anatomie de Grey fait de Hill une série régulière, ce qui signifie que les fans verront plus de Winston et Maggie aller de l’avant.

Anthony Hill et Kelly McCreary taquinent la romance de Maggie et Winston dans la saison 17 de Grey’s Anatomy

Au cas où tu ne saurais pas, L’anatomie de Grey La saison 17 abordera la pandémie de coronavirus (COVID-19). Ainsi, avec Maggie à Seattle et Winston à Boston, le couple va vivre une relation à distance.

« La romance est, dès le début, une romance à longue distance en raison du COVID-19 et des protocoles en place dans le monde entier, en particulier pour les médecins », a déclaré Hill à Entertainment Tonight en novembre 2020. « Maggie et Winston ont une relation qui se déroule virtuellement.

L’acteur a également fait allusion à quelques défis à venir. « Le monde des rencontres et apprendre à connaître quelqu’un de façon romantique, c’est difficile », a déclaré Hill. «C’est un obstacle difficile, et je pense qu’il faut le souligner un peu.»

Anthony Hill comme Winston et Kelly McCreary comme Maggie dans «Grey’s Anatomy» | Kelsey McNeal / ABC via Getty Images

Même ainsi, McCreary a suggéré que les défis présentés dans la relation Maggie-Winston résonneraient avec L’anatomie de Grey Ventilateurs.

«Je pense que celui-là [of the] de nombreux défis auxquels nous avons tous été confrontés pendant cette période est un besoin de connexion », a déclaré McCreary. «Il y a tellement de confusion et de peur et les gens se sentent terriblement vulnérables en ce moment, et personne ne veut vraiment être seul quand ils se sentent ainsi.»

Elle a poursuivi: «Ce que vous voyez avec Maggie et Winston, c’est à quel point leurs moments ensemble sont comme un refuge. Ils guérissent, même s’ils ne peuvent pas être ensemble, parce que c’est ce que nous traversons tous en ce moment. Nous sommes comme, ‘Oh mon dieu, je veux juste parler à quelqu’un et si voir ton visage sur un écran est aussi proche que possible, je vais le prendre.’ «

Maggie et Winston finiront-ils ensemble au-delà de la saison 17 de Grey’s Anatomy?

Compte tenu du statut régulier de la nouvelle série de Hill, L’anatomie de Grey les fans pourraient s’attendre à ce que la romance de Maggie et Winston dure. Mais sont-ils du matériel de fin de partie? Dans une interview avec E! News, McCreary n’a pas exactement confirmé si le couple se retrouve ensemble. Cependant, l’acteur a révélé que le changement était bon pour Maggie, surtout si l’on considère la rupture désordonnée du personnage avec Jackson Avery (Jesse Williams).

«Je pense que le changement sera bon pour moi», a déclaré McCreary. « Vous savez, l’autre façon de faire ne fonctionnait pas avant, donc tout irait mieux, honnêtement. »

Puis, en parlant avec TVLine, McCreary a expliqué comment la relation de Maggie avec Jackson l’avait en fait préparée pour Winston.

«Je pense que la relation avec Jackson a été une véritable percée… pour qu’elle puisse enfin reconnaître:« Je ne sais pas pourquoi je suis avec quelqu’un qui ne m’aime pas »», dit-elle. « Tome, [it was] la fin d’un motif. [With Winston,] elle s’est autorisée à être ouverte et à ne pas porter les bagages de cette dernière relation.

Pendant ce temps, Hill a taquiné la romance Maggie-Winston sera le point culminant de L’anatomie de Grey Saison 17. «Lorsqu’ils interagissent sur ces appareils, c’est le meilleur moment de leurs jours, pour être tout à fait honnête», a-t-il déclaré.

