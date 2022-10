Pourquoi WhatsApp ne fonctionne-t-il pas ? Vous pouvez le faire

Pourquoi WhatsApp ne fonctionne-t-il pas ? Peut-être avez-vous déjà eu cette question. Nous décrivons ici les problèmes possibles avec l’application et comment vous pouvez les résoudre.

Que vous souhaitiez rester en contact avec d’anciens amis de l’école ou simplement faire savoir rapidement à votre rendez-vous que vous allez être en retard, WhatsApp est utilisé des milliards de fois par jour. Ennuyeux quand le service ne fonctionne pas. Nous vous dirons alors ce que vous pouvez faire. Vous trouverez ci-dessous sept problèmes courants et des solutions possibles.

Assurer la connexion Internet



Si aucune coche n’apparaît, le message n’est pas encore sorti. Assurez-vous ensuite que votre téléphone dispose d’une connexion Internet.



WhatsApp ne peut envoyer et recevoir des messages que s’il est capable de communiquer avec les serveurs d’applications. Une connexion Internet est nécessaire pour cela. Assurez-vous donc que votre smartphone peut se connecter au WiFi ou utiliser les données mobiles.

Vous pouvez généralement savoir si votre téléphone portable est actuellement connecté à Internet grâce au WLAN ou au symbole de barre en haut de l’écran d’accueil. Sinon, vérifiez dans les paramètres réseau si les deux options sont activées. Parfois, il est utile d’activer le mode avion pendant un moment ou de changer de lieu lorsque vous êtes en déplacement.

Redémarrer le téléphone

Si vous avez une connexion Internet, mais que WhatsApp ne fonctionne toujours pas, cette solution simple peut également vous aider : Redémarrez votre téléphone portable. Lors de l’arrêt et du démarrage, certains problèmes se résolvent d’eux-mêmes. Ensuite, démarrez WhatsApp et vérifiez si le service de messagerie fonctionne à nouveau.

Installer les mises à jour nécessaires



Vous pouvez vérifier si des mises à jour pour WhatsApp sont disponibles dans le Google Play Store (Android).



Des problèmes avec WhatsApp peuvent également survenir si l’application n’est pas à jour. Vous pouvez vérifier s’il existe des mises à jour importantes pour l’application sur votre smartphone Android dans le Google Play Store. Appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit, puis sur « Gérer les applications et l’appareil ». Vous pouvez y voir si des mises à jour sont en attente pour vos applications.

Sur l’iPhone, vous pouvez consulter l’App Store pour les mises à jour de WhatsApp. En bas, appuyez sur Aujourd’hui, puis appuyez sur votre photo de profil. Vous y verrez un aperçu des mises à jour d’applications en attente.

Google Play Store ou App Store affichera les mises à jour disponibles pour WhatsApp, les installera et redémarrera l’application.

Gardez le système d’exploitation du smartphone à jour

Non seulement l’application, mais aussi le système d’exploitation de votre smartphone doivent toujours être à jour. WhatsApp finira par cesser de prendre en charge les versions obsolètes d’Android ou d’iOS. Vous pouvez vérifier s’il existe des mises à jour pour Android ou iOS dans les paramètres de l’appareil. Sur le téléphone Android, vous trouverez les mises à jour possibles sous « Système > Mise à jour du système ». Sur l’iPhone, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Effacer le cache de l’application



Vous pouvez effacer le cache de l’application WhatsApp via les paramètres de l’appareil (Android).



Une autre source d’erreur possible est le cache de l’application. Lorsque vous utilisez WhatsApp, les données finissent toujours dans le stockage en arrière-plan. Plus elle est complète, plus l’application devient sujette aux erreurs. Pour vider le cache de WhatsApp sur Android, accédez à « Applications > Toutes les applications > WhatsApp > Stockage et cache » dans Paramètres. Là, vous avez la possibilité de vider le contenu de la mémoire et le cache de l’application.

Sur l’iPhone, accédez à Paramètres> Stockage et données> Gérer le stockage> Vérifier et supprimer des fichiers. Là, vous pouvez soit supprimer des fichiers des catégories « Plus de 5 Mo » ou « Fréquemment transférés ». Cela libère de la mémoire, ce qui signifie idéalement que WhatsApp fonctionne à nouveau un peu plus vite. Cependant, assurez-vous de sauvegarder au préalable les médias WhatsApp tels que les photos et les vidéos que vous souhaitez conserver ailleurs.

Réinstaller WhatsApp

Si aucune des solutions mentionnées jusqu’à présent n’apporte le succès souhaité, cela vaut la peine d’essayer de désinstaller puis de réinstaller l’application. Si WhatsApp peut toujours être ouvert sur votre smartphone, assurez-vous de créer une sauvegarde avant de le réinstaller – sur Android dans Google Drive et sur l’iPhone dans iCloud.

Lors de la réinstallation sur le smartphone, WhatsApp vous demandera si vous souhaitez restaurer la dernière sauvegarde effectuée si vous vous connectez avec le même numéro de téléphone que celui utilisé pour créer la sauvegarde. Le processus est le même pour Android et iOS, suivez simplement les instructions à l’écran.

Vérifier le dysfonctionnement général



Si WhatsApp ne fonctionne pas pendant une longue période, vous pouvez toujours clarifier des choses importantes en appelant.



Si non seulement vous vous demandez pourquoi WhatsApp ne fonctionne pas, mais aussi vos amis, il y a probablement un dysfonctionnement dans l’application. La raison en est, par exemple, des serveurs surchargés lorsque plus de personnes que d’habitude utilisent le service d’actualités en même temps.

Vous pouvez savoir si c’est le cas, par exemple, sur alle disruptions.de. Le site Web recueille les rapports d’erreur des utilisateurs, y compris pour WhatsApp. Si de nombreux rapports arrivent, vous pouvez supposer que l’application fonctionne mal en général. L’erreur est alors de la part de WhatsApp et vous ne pouvez rien faire au début, mais attendez. En règle générale, ces défauts sont rapidement corrigés.

