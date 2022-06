Pourquoi Warner Bros. ne remplacera-t-il pas Ezra Miller dans The Flash ?

Bandes dessinées DC

Après les incidents qu’Ezra Miller a vécus dans sa vie personnelle, comment se fait-il qu’ils n’aient pas décidé de le remplacer dans le film The Flash ? La réponse!

©IMDBEzra Miller comme Flash

Ezra Miller Il traverse un moment personnel difficile, avec différentes plaintes à Hawaï qui lui tombent dessus, accusé de différentes altercations physiques et le souvenir d’un incident en Islande où il a usé de violence contre une femme. Il existe également des versions qui indiquent comment l’acteur a eu de sérieux problèmes sur le plateau d’enregistrement de Éclat où il n’aurait pas été en mesure de se souvenir de ses répliques et de faire ses scènes.

Beaucoup se demandent comment Warner Bros et DC Films n’a pas décidé de remplacer Ezra Miller dans le film Éclatréalisé par Andy Muschietti et mettant en vedette Ben Affleck et Michael Keaton dans deux Batman différents, Kiersey Clemons dans Iris West, Michael Shannon dans le général Zod, Sasha Calle dans Supergirl, Antje Traue dans Faora-Ul, Maribel Verdú dans Nora Allen et Ron Livingston remplaçant Billy Crudup dans le rôle d’Henry Allen.

Ezra Miller garde sa place dans le DCEU

Ce qui est certain, c’est que Ezra Miller a fait du bon travail en tant que Scarlet Racer dans les deux coupes de Ligue des Justiciersen particulier dans la version publiée en hbo max et réalisé par Zack Snyder, où son personnage a joué dans la séquence qui a été sélectionnée par le peuple comme le Moment de joie ce qui signifiait un Oscar au film. Dans cette scène, Flash remonte le temps pour sauver ses coéquipiers et combattre Steppenwolf.

Un rapport de Variété confirme que Warner Bros. juge impossible à ce stade de remplacer Ezra Miller comme Barry Allen dans Éclat parce que son personnage apparaît dans presque toutes les scènes d’un film qui touche à sa fin. Il y a même des séquences où l’acteur apparaît reproduit pour réunir différentes versions du Scarlet Runner dans un même lieu, produit du voyage du héros à travers le multivers.

Bien que des versions aient émergé qui indiquaient des remplacements possibles pour Ezra Miller dans le Univers étendu DCla dénomination la plus sérieuse Grant Gustin Oui Dylan O’Brien, pour l’instant la place de l’interprète en tant que Scarlet Racer semble assurée. Le film du héros le plus rapide de DC sortira dans les salles du monde entier en juin 2023, il reste encore un an pour profiter de cette aventure incontournable.

